Lengyelország
karol nawrocki
Európai Unió

Így még nem alázták meg az Európai Uniót: Nawrocki most megtette, rögtön kitört a botrány

Karol Nawrocki lengyel államfő nem kedveli különösebben az Európai Uniót. Legalábbis az, hogy az EU-zászlót eltüntette az irodájából, erre utal.
VG
2025.09.06, 15:25
Frissítve: 2025.09.06, 15:40

Az elnöki palotába költözése után Karol Nawrocki lengyel elnök egyik legelső intézkedése volt az EU-zászló eltávolítása az irodájából. Bár hivatalos utasítás nem született az ügyben, a Gazeta Wyborcza beszámolója szerint mindenki értette a zászló eltávolítását, amelyet más helyekről is leszedtek.

Polish President Karol Nawrocki Honors Fallen Soldiers Of The 1920 Polish–Soviet War In Warsaw
Nawrocki kidobta az EU-zászlót az irodájából / Fotó: NurPhoto via AFP

Tényleg eltűnt az EU-zászló Nawrocki irodájából?

A Do Rzeczy összefoglalója szerint az uniós zászlót például Pawel Szefemaker, az elnöki hivatal vezetőjének az irodájából is leszedték. Ugyanakkor Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szerint az EU-zászló jelen van az elnöki kancelláriában, és az államfő múlt heti beszéde során is három zászló volt Nawocki mögött: Lengyelország, az EU és a NATO zászlaja.

Ugyanakkor arról a szóvivő nem beszélt, hogy az elnök irodájából eltávolították-e az uniós zászlót, mely a képek tanúsága szerint Andrzej Duda elnöksége alatt még jelen volt a hivatalban. A Gazeta Wyborcza mindenesetre éles hangon kritizálta az elnök döntését, és azzal vádolta Nawrockit, hogy az uniós lobogót csak azért használja nyilvános beszédeihez, hogy félrevezesse a szavazókat, miután az elnökválasztási győzelme is csak egy paraszthajszálon múlt.

Lengyelország jelentősége egyébként egyre nagyobb Európában, miután a Donald Tusk vezette kormány becslése szerint 

az ország gazdasága az idei évben már a huszadik legnagyobb a világon, miután az elmúlt három negyedév mindegyikében több mint 3 százalékkal bővült éves alapon. 

Az idei második negyedévben a növekedés éves üteme 3,4 százalék volt az első negyedévben feljegyzett 3,2 százalék és a tavalyi év végét jellemző 3,4 százalékos növekedés után.

Ez azt is jelenti, hogy Lengyelországban nő az egyik leggyorsabban a gazdaság mind az Európai Unió tagjai, mind a fejlett országok körében.

