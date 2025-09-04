Új világhatalom született, most szembesült vele mindenki: Magyarország ősi szövetségese olyat tett, amire alig képes más – de ennek ára lesz

„Lengyelország bekerült azon húsz nemzet exkluzív csoportjába, amelyek gazdasága elérte az ezermilliárd dollárt” – jelentette be Donald Tusk miniszterelnök. Hozzátette, hogy ez történelmi mérföldkő a nemzet számára.
A Polskie Radio online cikke szerint a kormányülés előtt felszólalva Tusk hangsúlyozta Lengyelország gazdasági teljesítményének jelentőségét, és kijelentette, hogy nem ez lesz az utolsó előrelépése az országnak.
A bejelentés Andrzej Domanski pénzügyminiszter július végi előrejelzését követi, miszerint
Lengyelország 2025-re a világ huszadik legnagyobb gazdasága lesz.
Az ország gazdasági lendülete különösen erős volt az elmúlt negyedévekben. A lengyel Központi Statisztikai Hivatal hétfőn arról számolt be, hogy a bruttó hazai össztermék (GDP) 3,4 százalékkal nőtt az idei év második negyedévében, ezzel az ország Európa leggyorsabban növekvő gazdaságai közé tartozik.
„Ez a növekedés nálunk az egyik legmagasabb Európában és a legnagyobb gazdaságokhoz képest is. Nem csak az európaiakhoz képest, Lengyelország páratlan a növekedési ütem tekintetében” – jelentette ki Tusk.
Kiemelt egy másik statisztikát is: Lengyelország vezet az egy főre jutó rendelkezésre álló reáljövedelem növekedésében. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai is ezt erősítik meg a 2023 harmadik negyedévének végétől 2025 első negyedévéig vizsgált periódusra vonatkozóan.
A cikk hozzáteszi, hogy Lengyelország teljesítménye ebben a kategóriában jelentősen meghaladta a G7-országok és más európai gazdaságok átlagát. Az ország a rendelkezésre álló jövedelem növekedésében felülmúlta a G20 csoport tagjai közül
teljesítményét is.
Jelenleg a G20 csoportnak 19 ország és két csoport (az Európai Unió és az Afrikai Unió) a tagja, Lengyelország (még) nincs köztük hivatalosan.
A lengyel gazdaság 2025 első negyedévében éves szinten 3,2 százalékkal bővült, ami megfelelt a korábbi előzetes becsléseknek, és enyhe lassulás a 2024 negyedik negyedévében mért 3,4 százalékos növekedéshez képest. A kiskereskedelmi forgalom júliusban 2,2 százalékkal nőtt, míg a munkanélküliségi ráta 5,2 százalékra emelkedett.
Az infláció júliusban 3,1 százalékra csökkent éves összevetésben a júniusi 4,1 százalék után. Lengyelország 2,7 százalékos növekedést produkált az elmúlt három évben, ami a legmagasabb a környező országok között. Ám ez a növekedés jókora államadósság-emelkedéssel és laza fiskális politikával járt: az államadósság 6,5 százalékponttal nőtt az időszak alatt.
A reálbérek 8,3 százalékkal emelkedtek az utóbbi három évben, bár a foglalkoztatottság csak 72,5 százalékos. Az elemzők arra számítanak, hogy a lengyel gazdaság idén 3,2-3,6 százalékkal nőhet. Az infláció várhatóan tovább mérséklődik, ami támogatja a fogyasztás növekedését. Kockázatot jelentenek a globális kereskedelmi bizonytalanságok, például a vámok.
Csakhogy mindemellett a lengyel gazdaságnak van egy másik arca is. Erről Orbán Balázs írt a közelmúltban. A miniszterelnök politikai igazgatója arra mutatott rá, hogy
ez a hitelből növekvő kategória, ahogy Romániában is.
