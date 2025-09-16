Itt a vége: Robert Fico pártját kirúghatják a szocialista frakcióból az EP-ben

Végleg kizárhatják Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert az Európai Szocialisták Pártjából (PES) októberben. A kérdést az Euractiv információi szerint Stefan Löfven, a PES elnöke, volt svéd kormányfő terjeszti a delegáltak elé a párt október 16–17-én Amszterdamban tartandó kongresszusán.

Fico pártjának új frakciót kell keresnie az EP-ben / Fotó: AFP

Fico pártja alatt már egy ideje rezeg a léc

A Mandiner összefoglalója szerint a lépés nem nevezhető meglepetésnek, hiszen a PES már 2023 októberében felfüggesztette Fico pártjának tagságát, miután az a soviniszta Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított kormányt. A szlovák kormányfőt emellett Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökhöz való közeledése miatt is bírálták, és a jogállamiság megsértése miatt is kritizálták.

A kizárással a Smer végleg elszakadhat a fősodorbeli európai baloldaltól,

miközben a párt az uniós intézményekben már most is marginális szerepet játszik. Fico egyre komolyabb konfliktusba keveredik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, miután az orosz olajinfrastruktúra elleni ukrán támadások veszélybe sodorhatják Szlovákia energiaellátását. Fico az Oroszország elleni szankciókat is blokkolja és akadályozza az orosz energiahordozókról való leválást célzó európai terveket is.

Az esetleges kizárás után a Smer képviselőinek függetlenként kellene az Európai Parlamentben politizálni, vagy másik, Fico politikájához közelebb álló frakcióhoz kellene csatlakoznia.