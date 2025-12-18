Deviza
Megszólalt Vucsics, napokon belül eldőlhet Szerbia sorsa – „büszke vagyok, nem hiszem, hogy várunk!"

Alekszandar Vucsics szerint napokon belül jó híreket kaphatnak Washingtonból. A szerbiai NIS olajfinomítót a Mol is szeretné megszerezni a szankciók alá volt orosz tulajdonostól.
VG
2025.12.18, 09:13
Frissítve: 2025.12.18, 10:29

Alekszandar Vucsics szerb elnök csütörtök reggel kijelentette, hogy a következő napokban fontos és jó híreket vár az Amerikai Egyesült Államokból a szerbiai olajipari vállalatra (NIS) vonatkozó szankciókkal kapcsolatban.

Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke NIS
Alekszandar Vucsics szerint Szerbia hamarosan jó híreket kap / Fotó: Filip Stevanovic / AFP

„A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics.

A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök kiemelte, hogy ma van a 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen, Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit.

„Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.

Durvul a helyzet, most van bajban Szerbia: az oroszok nyíltan megüzenték, nélkülük egy lépést sem tehetnek az olajfinomító eladásában – Vucsics rögtön visszaszólt

Szergej Lavrov múlt heti üzenetét követően a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is megismételte, hogy Szerbia nem szándékozik senki tulajdonát elkobozni – közölte múlt héten péntekek a szerb Blic.

„Ahogy már sokszor elmondtam, eszünkbe sem jut, hogy bárki tulajdonát elkobozzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tőke tulajdonosai továbbra is elégedett tulajdonosok maradjanak. És ha a működés lehetetlenné válik, Szerbia fizetni fog – ahogyan az komoly, tisztességes államokhoz illik” – közölte akkor a szerb elnök, és hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fogja hagyni, hogy kulcsfontosságú energia-infrastruktúrája nélkül maradjon.

Vérszagot érző cápaként köröznek a Mol célpontja körül az olajipari gigászok, mégis jók a magyar cég esélyei

A Mol is megvásárolná a szankciók garmadája által sújtott, orosz tulajdonú Lukoil külföldi eszközeit, ebbéli szándékáról a magyar olajtársaság már tájékoztatta is az amerikai illetékeseket – tudta meg a Reuters csütörtök délután. A hír annyiból nem tekinthető hatalmas meglepetésnek, hogy Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.

