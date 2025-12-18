Hirtelen kezdett gyengülésbe a forint, az OTP és a Richter is kilőtt a tőzsderajtkor
Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékos emelkedéssel, 1109 255 ponton nyitott.
Az európai piacokon az EU-s csúcstalálkozó fejleményei is befolyásolhatják a kereskedést, ahol a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról születhet döntés.
A hazai blue chipek közül
- az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 34 380 forintra drágult,
- a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 2870 forintra csökkent,
- a Richter 0,9 százalékkal 9680 forintig lőtt ki,
- a Magyar Telekom 1800 forinton stagnál.
Ma kora délután a Bank of England (BoE) és az Európai Központi Bank (EKB) is kamatdöntő ülést tart, előbbi a kamatkondíciók 25 bázispontos csökkentéséről határozhat, míg utóbbi szinten tarthatja az irányadó kamatlábat. A befektetők ezzel együtt a BoE és az EKB elnökének üzeneteire is kimelten figyelhetnek a nap során.
Az Egyesült Államokból is fontos gazdasági adatok érkeznek, a munkanélküli statisztika mellett ugyanis közzéteszik a novemberi inflációs adatot is.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az izgalmasnak ígérkező csütörtöki hír- és adatdömping előtt láthatóan kivárnak a vétellel a forintpiaci kereskedők, a forint nem sokkal kilenc óra előtt gyengülésnek indult a főbb külföldi fizetőeszközökkel szemben.
Az euró jegyzése 388,8 és 389,5 forint között ingadozott a pesti tőzsdenyitás előtt. Kilenc órakor 389,6 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami 0,15 százalékos forintgyengülést jelez.
A dollár váltási árfolyama ezzel párhuzamosan 0,2 százalékkal emelkedett, 332,1 forintra.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében, azaz régiós szinten a gyenge oldalra került a hazai fizetőeszköz.