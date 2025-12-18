Deviza
EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,9 +0,17% GBP/HUF443,26 +0,04% CHF/HUF417,36 +0,17% PLN/HUF92,57 +0,28% RON/HUF76,45 +0,07% CZK/HUF15,95 0% EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,9 +0,17% GBP/HUF443,26 +0,04% CHF/HUF417,36 +0,17% PLN/HUF92,57 +0,28% RON/HUF76,45 +0,07% CZK/HUF15,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 275,85 +0,45% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 860 -0,42% OTP34 500 +0,58% RICHTER9 710 +1,18% OPUS542 +1,11% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 100 -4,71% BUMIX10 019,94 -0,26% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,92 +0,02% BUX109 275,85 +0,45% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 860 -0,42% OTP34 500 +0,58% RICHTER9 710 +1,18% OPUS542 +1,11% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 100 -4,71% BUMIX10 019,94 -0,26% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,92 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
tőzsde
BUX
euró

Hirtelen kezdett gyengülésbe a forint, az OTP és a Richter is kilőtt a tőzsderajtkor

A forint erőteljes gyengülésbe kezdett az euróval és a dollárral, valamint a régiós pénzekkel szemben is. A pesti tőzsdén emelkedéssel indult a kereskedést, különösen a Richter és az OTP vette jól a rajtot. Fontos hírek határozhatják meg a csütörtöki tőzsdei és devizapiaci kereskedést, az EU-csúcs mellett kamatdöntések és amerikai inflációs és munkanélküliségi adatok is érkeznek.
K. T.
2025.12.18, 09:11

Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékos emelkedéssel, 1109 255 ponton nyitott. 

tőzsde, BUX, OTP, forint
A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a forint gyengült csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai piacokon az EU-s csúcstalálkozó fejleményei is befolyásolhatják a kereskedést, ahol a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról születhet döntés. 

A hazai blue chipek közül 

  • az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 34 380 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 2870 forintra csökkent,
  • a Richter 0,9 százalékkal 9680 forintig lőtt ki,
  • a Magyar Telekom 1800 forinton stagnál.

Ma kora délután a Bank of England (BoE) és az Európai Központi Bank (EKB) is kamatdöntő ülést tart, előbbi a kamatkondíciók 25 bázispontos csökkentéséről határozhat, míg utóbbi szinten tarthatja az irányadó kamatlábat. A befektetők ezzel együtt a BoE és az EKB elnökének üzeneteire is kimelten figyelhetnek a nap során. 

Az Egyesült Államokból is fontos gazdasági adatok érkeznek, a munkanélküli statisztika mellett ugyanis közzéteszik a novemberi inflációs adatot is. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az izgalmasnak ígérkező csütörtöki hír- és adatdömping előtt láthatóan kivárnak a vétellel a forintpiaci kereskedők, a forint nem sokkal kilenc óra előtt gyengülésnek indult a főbb külföldi fizetőeszközökkel szemben.

Az euró jegyzése 388,8 és 389,5 forint között ingadozott a pesti tőzsdenyitás előtt. Kilenc órakor 389,6 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami 0,15 százalékos forintgyengülést jelez.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
389,1051 +0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár váltási árfolyama ezzel párhuzamosan 0,2 százalékkal emelkedett, 332,1 forintra.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,8951 +0,17%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében, azaz régiós szinten a gyenge oldalra került a hazai fizetőeszköz.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1396 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu