Kiderült, milyen mosószereket érdemes használni, ha valaki olcsón akar mosni – az ár egyáltalán nem tükrözi a minőséget

Összesen 72 termék tesztjét végezte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítására lehet számítani.
Az NKFH 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján.
A fogyasztók vásárlási döntését illetően a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma.
A felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.
Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben:
A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint.
E körben is rendkívül széles tartományok jelennek meg.
A vizsgálatok ugyanakkor nemcsak összehasonlításra szolgáltak, hanem az esetleges megtévesztő tájékoztatásra is kiterjedtek. Amennyiben a mért vizsgálati paraméterek nem feleltek meg a címkén feltüntetetteknek, hatósági eljárások indultak a forgalmazókkal szemben.
Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy
a cégek termékeit a fogyasztóvédelm hatóság honlapján lehet ellenőrizni.
Mosókapszulák esetében a leghatékonyabb a DM Denkmit Colorwaschmittel 3in1 terméke lett, egy mosás költség tekintetben szintén a drogéria sajátmárkás Denkmit Colorwaschmittel Aktiv Cubes nevű termékét nevezte meg a hatóság.
Színes ruhákhoz használt mosószereknél ismét a Denkmit Colorwaschmittel (20 mosás/1,3 kilogramm) termék lett az első, az egy mosás költség tekintetben azonban a Springforce Washing Powder Colour (60 mosás/3,75 kilogramm) nevű mosószer lett a legolcsóbb.
Folyékony, színes textíliához való mosószereknél ismét a német DM diadalmaskodott: a Denkmit folyékony mosószer (20 mosás/1,1 liter) lett a leghatékonyabb, a leggazdaságosabb termék pedig a Perlux Color mosógél (18 mosás/1625 milliliter) lett.
