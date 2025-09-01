Deviza
NKFH
mosás
mosószer

Kiderült, milyen mosószereket érdemes használni, ha valaki olcsón akar mosni – az ár egyáltalán nem tükrözi a minőséget

Mosószereket, mosóporokat és mosókapszulákat ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság. Túlárazottak lennének a nagy márkák?
VG
2025.09.01, 12:11
Frissítve: 2025.09.01, 12:48

Összesen 72 termék tesztjét végezte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). 

mosógép mosógépteszt fogyasztóvédelem
Mosószereket, mosóporokat és mosókapszulákat ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság / Fotó:  Shutterstock

A vizsgálatok alapján amennyiben a vállalkozások megtévesztően tüntették fel a termék címkéjén az összetevőket, hatósági eljárások megindítására lehet számítani. 

Az NKFH 39 folyékony, színes textíliához való mosószert, 14 színes textíliához való mosóport és 19 mosókapszulát hasonlított össze különböző szempontok alapján. 

A fogyasztók vásárlási döntését illetően a vizsgálatok azt is megmutatták, mekkora egy javasolt adag mosószer felületaktív anyagtartalma. 

A felületaktív anyagtartalom azt jelzi, hogy a mosószer összetételében mennyi a ténylegesen hatékony tisztító hatású felületaktív anyagok aránya, azaz a mosószer mekkora része áll valójában tisztító komponensekből, nem pedig vízből vagy egyéb segédanyagokból.

Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb a mosószer. A vizsgált termékeknél meglehetősen nagy a szórás e tekintetben: 

  • folyékony mosószernél például a sómentes összes felületaktív anyag tartalom 3-43 m/m% között, 
  • mosóporoknál 2-13 m/m% között, 
  • míg mosókapszuláknál 3-82 m/m% között mozog, tehát e körben érdemesebb a magasabb számot mutató termékeket választani.

A vizsgálatok továbbá kiterjedtek arra is, hogy adott termék vonatkozásában hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. 

E körben is rendkívül széles tartományok jelennek meg. 

  • Folyékony mosószernél egy mosás költsége (forint/adag egységben) 29 és 244 forint közötti,
  • mosóporoknál 43 és 198 forint közötti, 
  • míg mosókapszuláknál 56 és 324 forint közötti sávban mozog. 

A vizsgálatok ugyanakkor nemcsak összehasonlításra szolgáltak, hanem az esetleges megtévesztő tájékoztatásra is kiterjedtek. Amennyiben a mért vizsgálati paraméterek nem feleltek meg a címkén feltüntetetteknek, hatósági eljárások indultak a forgalmazókkal szemben.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy 

a cégek termékeit a fogyasztóvédelm hatóság honlapján lehet ellenőrizni.

Mosókapszulák esetében a leghatékonyabb a DM Denkmit Colorwaschmittel 3in1 terméke lett, egy mosás költség tekintetben szintén a drogéria sajátmárkás Denkmit Colorwaschmittel Aktiv Cubes nevű termékét nevezte meg a hatóság.

Színes ruhákhoz használt mosószereknél ismét a Denkmit Colorwaschmittel (20 mosás/1,3 kilogramm) termék lett az első, az egy mosás költség tekintetben azonban a Springforce Washing Powder Colour (60 mosás/3,75 kilogramm) nevű mosószer lett a legolcsóbb.

Folyékony, színes textíliához való mosószereknél ismét a német DM diadalmaskodott: a Denkmit folyékony mosószer (20 mosás/1,1 liter) lett a leghatékonyabb, a leggazdaságosabb termék pedig a Perlux Color mosógél (18 mosás/1625 milliliter) lett.

