Legendás karakterrel bővült a Sony birodalma, ő inspirálta a Hello Kittyt - a japánok eddig is imádták, most megszerezték maguknak

Ikonikus karaktercsaládot szerzett meg a Sony a Peanuts megvásárlásával. Snoopy karaktere mutatta meg a japánoknak az aranyos állatfigurák erejét, Hello Kitty is az ő mintájára készült. Most megszerezték maguknak.
D. GY.
2025.12.19, 11:01

A Sony többségi részesedést szerez a Snoopy és Charlie Brown karakterek mögött álló márkában, ezzel a japán csoport átvette az irányítást egy ikonikus amerikai képregény és rajzfilmsorozat felett.

Sony Snoopy
Egyre bővül a Sony - most már Snoopy is az övék / Fotó: AFP

A vállalat pénteken közölte, hogy 41 százalékos részesedést vásárol a Peanuts Holdingban – amely Charles Schulz karikaturista szellemi tulajdonát birtokolja. A jogokat a kanadai WildBraintől 630 millió kanadai dollárért (460 millió amerikai dollárért) vásárolták meg - írja a Financial Times.

Stratégai átalakulásban a Sony

Az ügylet eredményeként a Sony teljes részesedése a Peanutsban – amelyet 2018-ban kezdett felépíteni – 80 százalékra nő, így a vállalat a japán csoport leányvállalatává válik. A Schulz család a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészt továbbra is megtartja – közölte a Sony.

Az ügylet a Sony legújabb lépése abban a stratégiai átalakulásban, amelynek célja az, hogy a vállalat az iparágon belül a szórakoztatásra és az eredeti tartalomgyártásra összpontosítson. 

A Sony igyekszik összekapcsolni videojátékos, anime-, filmes és zenei üzletágait, hogy globális franchise-okat hozzon létre. Az elmúlt évek nagy sikerei közé tartozik a  

  • The Last of Us, amelyet egy PlayStation-játékból népszerű televíziós sorozattá alakítottak, 
  • valamint egy animációs film, a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

A Peanuts 1950-ben indult képregénycsíkként hét újságban, és azóta világszerte ismert márkává vált: játékokat, televíziós különkiadásokat, filmeket és vidámparki attrakciókat is ihletett.

World's first Snoopy-themed tea house in Kyoto
Snoopy teáskészlet - Japánban hihetetlenül népszerű a figura / Fotó: Imaginechina via AFP

Snoopy inspirálta Hello Kittyt is

Snoopy karaktere hosszú múltra tekint vissza Japánban, és az egyik inspirációja volt a Hello Kittynek, a Sanrio tulajdonában lévő globálisan is népszerű karakternek, amely tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 

A Peanuts az 1960-as évek óta rendkívül népszerű Japánban, és Snoopy népszerűsége közvetlenül inspirálta a Hello Kitty megalkotását, így van egyfajta szimmetria abban, hogy most egy japán vállalat szerzi meg a márkát 

– mondta Matt Alt, a Pure Invention: How Japan Made the Modern World című könyv szerzője a brit lapnak. „Snoopy tanította meg Japánt az aranyos állatfigurák erejére, és most, hogy Japán globálisan is uralja ezt a területet, logikus lépés, hogy megszerzi az eredetet is” - tette hozzá.

