Nem 2021, ez most van: Covid–19-vészhelyzetet hirdetett egy német tartomány, mindjárt meg is vádolták – kapzsisággal

Kemény bírálatok kereszttüzébe került Szász-Anhalt tartomány kormánya, miután hivatalosan Covid–19-vészhelyzetet hirdetett annak érdekében, hogy hozzáférhessen több milliárd eurós szövetségi támogatáshoz. Az ellenzéki Alternatíva Németországért (AfD) szerint a vészhelyzet képzeletbeli, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése – írja a Magyar Nemzet a Brussels Signalra hivatkozva.

A tartományi kormány Covid–19 miatt vészhelyzetet hirdetett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az információk szerint Szász-Anhalt akár kétmilliárd eurós forráshoz is juthat, amelyet az elkövetkező években kell visszafizetnie.

A pénzt különféle intézkedésekre fordítanák, beleértve az állami kórházakba való beruházásokat, valamint az iskolák és egyetemek digitalizálását.

Az indítványt a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Németország Szociáldemokrata Pártja (SDP) és a liberális Német Szabad Demokrata Párt (FDP) támogatta – mindhárom párt tagja Szász-Anhalt jelenlegi koalíciós kormányának. Stefan Ruland, a CDU állami képviselője azzal érvelt, hogy a válság leküzdéséhez óvintézkedések megtétele szükséges, annak biztosítására, hogy a helyzet ne ismétlődjön meg.

Az alkotmány lehetővé teszi a szükségállapot kihirdetését kivételes, az állam ellenőrzésén kívül eső és a pénzügyi helyzetére jelentős hatással lévő körülmények esetén. Pontosan ez volt a helyzet a világjárvány esetében. És pontosan ezért alkotmányosan megengedett a következményeinek kezelése is – fogalmazott.

Az ellenzéki pártok azonban határozottan elutasították a javaslatot. Jan Moldenhauer, a jobboldali AfD párt képviselője szerint „a vészhelyzet képzeletbeli, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése”.

Olaf Meister, a Zöldek pártjának képviselője

a valós életből vett szatíra példájának nevezte az indítványt, mondván, hogy a tartomány kormánya nem nyilváníthatja a digitalizációt világjárvány okozta kárnak ahhoz, hogy a különalapokon keresztül finanszírozza.

Christoph Lemmer szakértő a Welt TV-nek nyilatkozva abszurdnak nevezte a szavazást. Hozzátette, hogy a Covid–19-cel kapcsolatos sürgősségi határozat akár abszolút többséget is szerezhet az AfD-nek Szász-Anhaltban a 2026-os választásokon.