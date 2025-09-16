Izrael totális katonai támadást indított az éjjel, Gáza lángokban áll: nincs visszaút, Amerika áldását adta

Az izraeli védelmi erők az elmúlt napokban fokozatosan bővítették a városban és környékén mért légicsapásokat, de nem küldtek szárazföldi csapatokat a sűrűn lakott északi városba, ahol a feltehetően több százezer palesztin menedéket találtak -írja az Axios hírportál.

Gáza: menekül a lakosság /Fotó: Anadolu via AFP

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a

z elmúlt hetekben mintegy 300 000 palesztin menekült el Gáza városából, miután a lakosság száma az év elején nagyjából egymillióra nőtt.

Az evakuálás nem megy gyorsan, a lakosság körében sokan attól tartanak, hogy az övezet más területei sem biztonságosabbak. Hétfő este helyi idő szerint fokozódtak a Gáza város elleni légicsapások, mielőtt a palesztin média jelentette, hogy az izraeli védelmi erők tankjai behatoltak a városba.

Ezek után Katz izraeli védelmi miniszter kiemelte, hogy

bátran harcolunk azért, hogy megteremtsék a feltételeket a túszok szabadon bocsátásához és a Hamász legyőzéséhez, Gáza város lángokban áll. Az izraeli védelmi erők vasököllel csapnak a terrorszervezet infrastruktúrájára

– áll egy nyilatkozatban.

„Nem fogunk meghátrálni, amíg a küldetés be nem fejeződik” – teszi hozzá Katz.

Rubio: katonai műveletre van szükség

A gázai háborúnak katonai művelettel kell lezárulnia, ha a diplomácia kudarcot vall - hangoztatta Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban.

A külügyminiszter izraeli és katari állami vezetőkkel tartott megbeszéléseit követően a Közel-Keleti útja közben adott interjút a Fox News hírtelevíziónak, és ebben kifejtette, hogy a háború lezárásának békés módja az lenne, ha a Hamász elengedné a még kezében lévő 48 túszt, illetve kiadná a holttesteket, és beleegyezne a lefegyverzésbe és működésének beszüntetésébe.

Marco Rubio szerint ez az "ideális kimenetel" nem látszik, ezért katonai műveletre van szükség. Hozzátette azt is, hogy az izraeliek is szívesebben kerülnék el azt, hogy katonai erővel vessenek véget a Hamász uralmának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

minden művelet Izraelé lesz, és abban az Egyesült Államok nem vesz részt.



