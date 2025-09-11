Az izraeli hadiipar a szent tehén, nem érinti az európaiak palesztinok iránti aggodalma

A gázai háború egyre nagyobb felháborodást kelt világszerte, így Európában is, több ország bejelentette már, hogy elismeri a palesztin államot, és bizonyos minimális szankciókat is hoztak izraeli illetékesek ellen, van azonban egy olyan terület, amelyik érinthetetlen: az izraeli hadiipar. Az európai hadseregek ugyanis a legnagyobb vásárlói, és a kereslet nem fog csökkenni, éppen ellenkezőleg.

A gázai helyzet miatti felháborodás nem jelenti, hogy Európa lemond az izraeli hadiipar világszínvonalú termékeiről / Fotó: Ahmad Salem / Bloomberg

A Bloomberg összeállítása szerint az európaiak tavaly nyolcmilliárd dollár értékben szereztek be izraeli gyártmányú fegyvereket és védelmi rendszereket – ez a zsidó állam teljes ilyen exportjának az 54 százaléka. Az ugrás jelentős, mert 2023-ban Európa „csak” az izraeli fegyverkivitel 35 százalékát adta.

A teljes izraeli védelmi export is bődületesen fejlődik.

2023-ban 1,7 milliárd dollárt tett ki, tavaly már 14,8 milliárd dollárt – ezzel az egymást követő negyedik évben döntött rekordot. A növekedés összhangban van a globális trenddel, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) jelentése szerint is jócskán megugrottak a legnagyobb fegyvergyártók bevételei.

Palesztin állam, izraeli fegyver

A palesztin állam formális elismerését először három európai állam – Norvégia, Spanyolország és Írország – jelentette be májusban, azóta még többen, például Emmanuel Macron francia elnök jelentette be ugyanezt, felbőszítve vele Izraelt és az Egyesült Államokat.

Az Izrael-ellenes hangulat egyre erősödik, ez azonban a fegyveriparra nem jár negatív hatással.

A vásárlók Európában és máshol is a lehető legjobb termékeket akarják megvásárolni, és tagadhatatlan, hogy az izraeli rendszerek bizonyítanak harci körülmények között

– magyarázta az okokat Elad Kraus, a Tel Aviv-i Meitav Brokerage Services kutatási igazgatója. „Izraelt nehéz lenne a hadiiparán keresztül nyomás alá helyezni, amikor az egeket verdesi a globális kereslet” – tette hozzá.

Lézervezérlésű izraeli elfogórendszer / Fotó: AFP

Az izraeli védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint nem is csekély üzletekről van szó, a megállapodások több mint felének az értéke meghaladta tavaly a százmillió dollárt.