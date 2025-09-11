Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92 -0.26% RON/HUF77.18 -0.33% CZK/HUF16.07 -0.22% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92 -0.26% RON/HUF77.18 -0.33% CZK/HUF16.07 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75% BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fegyverkereskedelem
Gázai-övezet
Izrael

Az izraeli hadiipar a szent tehén, nem érinti az európaiak palesztinok iránti aggodalma

Európa az izraeli fegyverek legnagyobb vásárlója. Az izraeli hadiipar termékei iránt egyre nagyobb a kereslet, mert harci körülmények között bizonyítottak.
M. Cs.
2025.09.11., 18:21

A gázai háború egyre nagyobb felháborodást kelt világszerte, így Európában is, több ország bejelentette már, hogy elismeri a palesztin államot, és bizonyos minimális szankciókat is hoztak izraeli illetékesek ellen, van azonban egy olyan terület, amelyik érinthetetlen: az izraeli hadiipar. Az európai hadseregek ugyanis a legnagyobb vásárlói, és a kereslet nem fog csökkenni, éppen ellenkezőleg.

izraeli hadiipar
A gázai helyzet miatti felháborodás nem jelenti, hogy Európa lemond az izraeli hadiipar világszínvonalú termékeiről / Fotó: Ahmad Salem / Bloomberg

A Bloomberg összeállítása szerint az európaiak tavaly nyolcmilliárd dollár értékben szereztek be izraeli gyártmányú fegyvereket és védelmi rendszereket – ez a zsidó állam teljes ilyen exportjának az 54 százaléka. Az ugrás jelentős, mert 2023-ban Európa „csak” az izraeli fegyverkivitel 35 százalékát adta.

A teljes izraeli védelmi export is bődületesen fejlődik.

2023-ban 1,7 milliárd dollárt tett ki, tavaly már 14,8 milliárd dollárt – ezzel az egymást követő negyedik évben döntött rekordot. A növekedés összhangban van a globális trenddel, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) jelentése szerint is jócskán megugrottak a legnagyobb fegyvergyártók bevételei.

Palesztin állam, izraeli fegyver

A palesztin állam formális elismerését először három európai állam – Norvégia, Spanyolország és Írország – jelentette be májusban, azóta még többen, például Emmanuel Macron francia elnök jelentette be ugyanezt, felbőszítve vele Izraelt és az Egyesült Államokat.

Az Izrael-ellenes hangulat egyre erősödik, ez azonban a fegyveriparra nem jár negatív hatással. 

A vásárlók Európában és máshol is a lehető legjobb termékeket akarják megvásárolni, és tagadhatatlan, hogy az izraeli rendszerek bizonyítanak harci körülmények között

– magyarázta az okokat Elad Kraus, a Tel Aviv-i Meitav Brokerage Services kutatási igazgatója. „Izraelt  nehéz lenne a hadiiparán keresztül nyomás alá helyezni, amikor az egeket verdesi a globális kereslet” – tette hozzá.

Lézervezérlésű izraeli elfogórendszer / Fotó: AFP

Az izraeli védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint nem is csekély üzletekről van szó, a megállapodások több mint felének az értéke meghaladta tavaly a százmillió dollárt.

Az izraeli hadiipar gyárt is Európában

A három izraeli hadiipari óriás 

  • az 1966-ban, részben a védelmi minisztérium által alapított Elbit Systems, 
  • az elsősorban rakétarendszeriről ismert, állami tulajdonú Rafael Advanced Defence Systems 
  • és a légi-, űr- és hadiiparban tevékenykedő, többségében állami tulajdonú Israel Aerospace Industries (IAI), 

amelynek egyik alapítója a Nobel-békedíjas egykori miniszterelnök és államfő, Simon Peresz.

Mind a három nem csupán ad el fegyvereket Európának, de 

leányvállalatokon és partnerségeken keresztül gyárt is a kontinensen.

Ez a szoros kapcsolat nehezíti, hogy Európa nyomást gyakoroljon Izraelre a gázai háború leállítása és a humanitárius helyzet javítása érdekében.

Az Elbitnek negyven leányvállalata van világszerte, legalább a felük Európában, a nagy-britanniait, a hollandot és a romániait az utóbbi időben bővítették a növekvő kereslet kielégítésére. Kétezer embert foglalkoztat Európában, ez a teljes állományának a 10 százaléka. Görögországban repülőiskolát is működtet, ahol több uniós ország pilótáit képzik.

Paris Air Show 2025 - Israel Booth
Izraeli pavilon az idei párizsi légivásáron / Fotó: NurPhoto via AFP

A cég történetének legnagyobb, 1,6 milliárd dollár értékű üzletét is egy meg nem nevezett európai országgal kötötték augusztusban – majdnem két évvel a gázai konfliktus kirobbanása után.

Németország csak az exportot állította le Gáza miatt

A többek között a Vaskupola és a lézeralapú Vassugár rakétavédelmi rendszereket gyártó Rafael gyárt és ad el rakétákat a német vegyesvállalatán, az Euro Spike-on keresztül, partnerei a Diehl Defence és a Rheinmetall.

Tavaly a hazai és a globális eladások is a forgalom felét-felét adták, az utóbbinak pedig a 45 százalékát tették ki az európai üzletek, és a cég további vegyesvállalatokat is tervez Németországban, ahol a védelmi kiadások kikerültek az alkotmányban rögzített adósságfék alól, és indulhat a költekezés, bár ezt Európa legnagyobb gazdasága nem engedheti meg magának.

Israeli army's ''Iron Dome'' air defense system on display during press tour
A Vaskupola rakétavédelmi rendszer keresett termék / Fotó: Anadolu via AFP

Bár Friedrich Merz kancellár augusztusban bejelentette, hogy felfüggesztik a fegyverexportot Izraelnek, az is kiderült, hogy Berlin közben majdnem egymilliárd euró értékben tervez három Heron drónt vásárolni a zsidó államtól.

Az egyetlen következmény: titoktartást kérnek a vevők

A nemzetközi hangulat változásának azonban van némi hatása a védelmi iparra is: nevük elhallgatását kérő izraeli források szerint egyre több európai vevő kéri, hogy tartsák titokban az új üzleteket.

A felháborodást egyébként Izraelben ideiglenes jelenségnek tartják,

aminek nem lesz negatív következménye hosszabb távon. „Egyetlen projektet vagy üzletet sem mondtak le – nyilatkozta a Calcalist izraeli üzleti lapnak Joav Turgeman, az IAI vezérigazgatója. – Bár néhány projekt megvalósítása kissé lelassult, úgy becsülöm, hogy nagyon gyorsan visszatérünk a normális kerékvágásba, amint véget ér a háború Gázában” – tette hozzá.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
Gázai-övezet

Az izraeli hadiipar a szent tehén, nem érinti az európaiak palesztinok iránti aggodalma

Európa az izraeli fegyverek legnagyobb vásárlója.
5 perc
fbi

Megtalálta az FBI a fegyvert, amivel lelőtték Charlie Kirk republikánus aktivistát - az elkövető még szökésben

Hajtóvadászatot rendeltek el Charlie Kirk gyilkosára.
3 perc
szankciós csomag

Fico falhoz állította az EU-t, addig nem szavaz meg szankciókat Oroszország ellen, amíg ezek a feltételek nem teljesülnek

A szlovák miniszterelnök nem bízik a szankciók sikerességében.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu