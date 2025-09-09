Senki nem érti, hogyan: mégis túlélte a Hamász gázai vezetője Izrael brutális rakétacsapását Dohában – al-Hajja körül mindenki meghal

Halíl al-Hajja, a Hamász emigrációban élő gázai vezetője, egyúttal főtárgyalója az Izraellel katari közvetítéssel folyó tárgyalásokon, túlélte Izrael keddi dohai, célzott rakétatámadását, a fia és stábjának vezetője azonban életét vesztette – közölte Szuhail al-Hindi, a palesztin terrorszervezet egyik tisztségviselője a katari székhelyű al-Dzsazíra hírtelevíziónak.

Dohában csapott le Hamász-vezetőkre Izrael / Fotó: Jacqueline Penney / AFP

A Hamász szerint az izraeli támadásban hatan vesztették életüket, köztük egy katari biztonsági őr. A katari belügyminisztérium megerősítette, hogy a halálos áldozatok egyike egy katari biztonsági tiszt.

Al-Hajja korábban már több más családtagját is elvesztette az Izraellel vívott konfliktusban.

Felesége, három gyermeke és három testvére még 2007-ben halt meg a Gázai övezet elleni bombázásokban.

Az al-Arabíja pánarab hírtelevízió korábban arról adott hírt, hogy a támadásban életét vesztette mások között Halíl al-Hajja.

Katar gyávának nevezte Izrael akcióját

Katar gyávának nevezte és elítélte Izrael keddi dohai támadását a Hamász palesztin terrorszervezet ott tartózkodó vezetői ellen.

Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint az izraeli támadás egy olyan lakóövezetet ért, amelyben a Hamász politikai bizottságának tagjai laktak. A történteket a nemzetközi jog és szabályok égbekiáltó megsértésének nevezte, hozzátéve, hogy az "komoly veszélyt jelent a katari lakosság biztonságára".

Szemtanúk több robbanásról számoltak be a katari főváros Katara nevű kerületéből. Helyszíni közlések szerint sűrű füst áradt egy benzinkútból, amely körül egy kisebb épületegyüttes van. Ezt az emírség nemzeti gárdája a nap 24 órájában őrzi a gázai övezeti konfliktus kitörése óta.

A Doha News katari hírportál egy lerombolt épületet mutatott előtte egy fekete terepjáróval.

Számos ország elítélte a katari földön történt Hamász elleni támadást

Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Törökország és António Guterres ENSZ-főtitkár szintén csatlakozott a katari területen végrehajtott izraeli támadás elítéléséhez. Guterres Katar szuverenitása és területi épsége arcátlan megsértésének nevezte az izraeli támadást. Mint mondta, Doha nagyon pozitív szerepet játszott a tűzszünet és a gázai övezetbe hurcolt túszok szabadon engedése ügyében. „Minden félnek a tartós tűzszüneten kell munkálkodnia, nem pedig annak semmivé tételén” – hangoztatta az ENSZ-főtitkár.