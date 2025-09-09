Senki nem érti, hogyan: mégis túlélte a Hamász gázai vezetője Izrael brutális rakétacsapását Dohában – al-Hajja körül mindenki meghal

Halíl al-Hajja, a Hamász emigrációban élő gázai vezetője, egyúttal főtárgyalója az Izraellel katari közvetítéssel folyó tárgyalásokon, túlélte Izrael keddi dohai, célzott rakétatámadását, a fia és stábjának vezetője azonban életét vesztette – közölte Szuhail al-Hindi, a palesztin terrorszervezet egyik tisztségviselője a katari székhelyű al-Dzsazíra hírtelevíziónak.
A Hamász szerint az izraeli támadásban hatan vesztették életüket, köztük egy katari biztonsági őr. A katari belügyminisztérium megerősítette, hogy a halálos áldozatok egyike egy katari biztonsági tiszt.
Az al-Arabíja pánarab hírtelevízió korábban arról adott hírt, hogy a támadásban életét vesztette mások között Halíl al-Hajja.
Katar gyávának nevezte és elítélte Izrael keddi dohai támadását a Hamász palesztin terrorszervezet ott tartózkodó vezetői ellen.
Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint az izraeli támadás egy olyan lakóövezetet ért, amelyben a Hamász politikai bizottságának tagjai laktak. A történteket a nemzetközi jog és szabályok égbekiáltó megsértésének nevezte, hozzátéve, hogy az "komoly veszélyt jelent a katari lakosság biztonságára".
Szemtanúk több robbanásról számoltak be a katari főváros Katara nevű kerületéből. Helyszíni közlések szerint sűrű füst áradt egy benzinkútból, amely körül egy kisebb épületegyüttes van. Ezt az emírség nemzeti gárdája a nap 24 órájában őrzi a gázai övezeti konfliktus kitörése óta.
A Doha News katari hírportál egy lerombolt épületet mutatott előtte egy fekete terepjáróval.
Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Törökország és António Guterres ENSZ-főtitkár szintén csatlakozott a katari területen végrehajtott izraeli támadás elítéléséhez. Guterres Katar szuverenitása és területi épsége arcátlan megsértésének nevezte az izraeli támadást. Mint mondta, Doha nagyon pozitív szerepet játszott a tűzszünet és a gázai övezetbe hurcolt túszok szabadon engedése ügyében. „Minden félnek a tartós tűzszüneten kell munkálkodnia, nem pedig annak semmivé tételén” – hangoztatta az ENSZ-főtitkár.
Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, akit az IRNA hírügynökség idézett, kijelentette, hogy a támadás szembe megy az ENSZ alapokmányának elveivel, céljaival és szabályaival.
A szaúdi hírügynökség szerint a trónörökös felvette a kapcsolatot a katari vezetéssel, és biztosította teljes támogatásáról. A rijádi külügyminisztérium közleményben ítélte el a támadást, és figyelmeztette Izraelt, hogy súlyos következményei lesznek annak, ha kitart a bűncselekményeknek minősülő jogsértések elkövetése mellett.
Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma állásfoglalásában arcátlan és gyáva támadásnak nevezte az izraeli támadást, és teljes szolidaritásáról biztosította Katart.
Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszter szintén gyáva agresszióról beszélt az X-en. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a támadás a nemzetközi jogba ütközik, és folytatása annak a brutális izraeli agressziónak, amely veszélyezteti a térség biztonságát és stabilitását.
Törökország külügyminisztériuma szerint a támadás bizonyítja, hogy Izrael állami politikává tette az expanzionizmust és a terrorizmust. „A Hamász tárgyalódelegációja elleni támadás, miközben tűzszüneti tárgyalások folynak, azt mutatja, hogy Izrael nem a béke elérésére törekszik, hanem a háború folytatására” – áll a minisztériumi közleményben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.