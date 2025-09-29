Deviza
Egymásra mutogat Kijev és Moszkva – a Kreml szerint az ukrán vezetés vonakodva áll szóba velük

A párbeszéd zátonyra futását a felek teljesen máshogy látják.
Andor Attila
2025.09.29, 15:46

Az ukrán rendezési folyamat szünetét Kijev vonakodása okozza – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax szerint.

háború
Peszkov: Kijev miatt futott zátonyra a párbeszéd, folytatódik a háború / Fotó: Anton Vaganov / AFP

Szünet van. A szünet a kijevi rezsim vonakodásából fakad, hogy folytassa ezt a párbeszédet 

– mondta Peskov a sajtónak egy kapcsolódó kérdésre válaszolva.

„Dokumentumcserére már sor került. A delegációk legutóbbi, isztambuli találkozóján munkacsoportok létrehozásáról állapodtunk meg, akik a főbb területeken minden lehetséges módozatot megvitatnak” – mondta.

Lavrov határozott – erre már senki sem számított

Oroszország meghatározta Ukrajna határait. Az orosz külügyminiszter az ENSZ-ben tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Moszkva nyitott a Kijevvel való tárgyalásokra, de ennek feltétele, hogy az Ukrajnában élő oroszok visszakapják jogaikat. Szergej Lavrov szerint szó sem lehet a 2022-es határok visszaállításáról.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszédet mondott az ENSZ Közgyűlésén, New Yorkban. Szokás szerint széles körű nemzetközi kérdéseket érintett, részletesen és a nemzetközi jogra hivatkozva ismertette Moszkva álláspontját – nem lesz visszatérés a 2022 előtti határokhoz – írja a Ria Novosztyi. 

A Nyugat nincs hozzászokva a belügyekbe való be nem avatkozás elvének betartásához

– mondta Lavrov. A befolyásolás eszközei között továbbra is szerepelnek a „színes forradalmak” és az egyoldalú szankciók, amelyek a versenytársak gyengítésének eszközévé válnak. Az ilyen intézkedéseket nem szabad alkalmazni.

„A kijevi rezsim az orosz nyelv minden területen történő felszámolásának útjára lépett” – emlékeztetett Lavrov, tisztázva, hogy az ilyen viselkedés ellentmond magának az ENSZ Alapokmányának. Ukrajna jelenleg az egyetlen ország a világon, amely megtiltotta állampolgárainak, hogy anyanyelvükön beszéljenek – fejtette ki.

 

 

