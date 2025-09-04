Deviza
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
curry
termékvisszahívás
India

Azonnali riasztást adott ki a magyaroknak a hatóság: rákkeltő anyag került a boltok polcaira – ezt a terméket senki ne fogyassza el

Nem engedélyezett, egészségkárosító színezéket mutattak ki a TRS Mild Madras Curry Powder nevű fűszerkeverékben, amely Hollandián keresztül Magyarországra is érkezett. A hatóságok elrendelték az indiai currypor azonnali visszahívását, a fogyasztókhoz már eljutott tételeket is begyűjtik.
VG
2025.09.04., 17:07

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint indiai curryporban tiltott, rákkeltő hatású rodamin B színezéket találtak. A szóban forgó termék Hollandiából, az Asia Express Food közvetítésével jutott el Magyarországra.

20250318_tesco_035_VZ indiai currypor
A hatóságok elrendelték az indiai currypor azonnali visszahívását, a fogyasztókhoz már eljutott tételeket is begyűjtik / Fotó: Vémi Zoltán

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a kifogásolt termék

  • a TRS márkájú, 100 grammos Mild Madras Curry Powder;
  • cikkszám: 4521;
  • minőségmegőrzési ideje: 2026. február 1.

Az érintett vállalkozások azonnal intézkedtek, és gondoskodnak a fogyasztóknál lévő tételek visszahívásáról is. 

A hatóság a visszagyűjtött termékek megsemmisítését és elszállítását nyomon követi.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben tilos felhasználni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) már 2005-ben genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Mit tegyünk, ha ilyen indiai curryport vásároltunk?

Akinek a birtokában van az érintett termék, azt semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A termék adatai alapján könnyen beazonosítható, így a boltokban is gondoskodnak az azonnali kivonásról.

Német tusfürdőt hívtak vissza baktériumfertőzés miatt, Magyarországra is jutott

A gyártó a német Kneipp. Tusfürdőt hívtak vissza baktériumfertőzés miatt, Magyarországon a Müller forgalmazta.

 

