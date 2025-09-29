Irán hétfőn kivégzett egy Bahman Choubi-asl nevű férfit – közölte a Mizan iráni hírügynökség, amely szerint a vádlott Izrael egyik legfontosabb kémje volt Iránban.

Iráni–izraeli konfliktus: Irán kivégezte Izrael egyik legfontosabb kémjét / Fotó: AFP (illusztráció)

A Reuters cikke szerint az Izraellel évtizedek óta tartó árnyékháborúban álló Irán számos olyan személyt kivégzett, akiket azzal vádolt meg, hogy kapcsolatban álltak az izraeli Moszad hírszerző szolgálattal, és elősegítették annak műveleteit az országban.

„A Moszad fő célja a vádlott együttműködésével az volt, hogy megszerezze a kormányzati intézmények adatbázisát, behatoljon az iráni adatközpontokban, emellett más céljai is voltak, beleértve az elektronikus berendezések importálási útvonalának megfigyelését” – közölte az iráni hírügynökség.

A Legfelsőbb Bíróság elutasította a vádlott fellebbezését, és helybenhagyta a halálos ítéletet „földi korrupció” vádjával.

Az iráni–izraeli konfliktus júniusban közvetlen háborúvá fajult, amikor Izrael számos célpontot csapásokkal mért Iránon belül, többek között olyan műveletek révén, amelyek a Moszad kommandósainak az ország mélyén történő telepítésére támaszkodtak.

Az Izraelnek kémkedésért elítélt irániak kivégzéseinek száma jelentősen megnőtt idén,

az elmúlt hónapokban legalább 10 halálos ítéletet hajtottak végre.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több izraeli állampolgárt is letartóztattak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kémkedtek Irán számára, és több száz feladatot hajtottak végre Teherán megbízásából. A hatóságok szerint néhány gyanúsított már két éve kémkedett Iránnak, és mindannyian a háború kezdete óta végeztek kémtevékenységet. Az államügyészség elmondta, hogy

az elmúlt évek egyik legsúlyosabb kémtevékenységéről van szó,

amelyet vizsgáltak.