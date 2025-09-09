Pont a béketárgyalás egyik vezetője halt meg Dohában az izraeli támadás után – megszólalt Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt a katari fővárost, Dohát ért példátlan izraeli légicsapás után kedden. A tárcavezető Facebook-oldalán olvasható bejegyzés szerint telefonon egyeztetett Katar külügyi államminiszterével, Sultan bin Saad Al Muraikhival a váratlan légicsapást követően.

Az izraeli támadás után füstfelhők szálltak Katar felett / Fotó: Anadolu via AFP

Katar a magyar túszok szabadon engedését is segítette

A külgazdasági és külügyminiszter szerint megerősítették Katar és Magyarország barátságát, valamint kölcsönös elkötelezettségüket a közel-keleti béke iránt. Szijjártó Péter szerint Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, miközben Katar közvetítő szerepét is nagyra becsüljük az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében. A tárcavezető emellett

háláját fejezte ki a magyar állampolgárságú túszok szabadon engedése érdekében kifejtett katari erőfeszítésekért.

Az izraeli hadsereg és a Sin Bét hírszerző szolgálat akciója Dohában a Hamász ott tartózkodó vezetését célozta, akik egyebek mellett a Donald Trump amerikai elnök által az asztalra tett tűzszüneti javaslatról is tárgyaltak volna. Az izraeli támadás egyik célpontja azonban pont a Hamász tárgyalódelegációjának a vezetője volt.