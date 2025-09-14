Fegyencekkel, és a rendszer ellenségeivel pótolják a kieső munkaerőt Oroszországban

A központi hatalom szerint megsértette a háborús cenzúrát a Krasznojarszk városában élő Jekatyerina Fatyanova. Pakolhatta hát a téli ruháit, ugyanis kétéves büntetését az Északi-sarkkörön túl, otthonától 1500 kilométerre, a 175 ezres Norilszk városában tölti. Van egybecsengés: a komor, szennyezett település egykor Sztálin Gulag-hálózatának egyik központja volt - írja a Reuters.

Norilszk: a kényszermunka fellegvára / Fotó: Anadolu via AFP

Fatyanova éppen azon elítéltek növekvő sorához készült csatlakozni, akikkel az ukrajnai háború miatti krónikus munkaerőhiány idején próbálják betölteni a megüresedett álláshelyeket. Konsztantyin Csujcsenko igazságügyi miniszter szerint a kényszermunkára elítéltek száma 2020 és 2023 között az ötszörösére nőtt.

Hasznos bűnözők

A kormány szerint a kényszermunka, amelyet jelenlegi formájában 2011-ben vezettek be, egy humánus büntetési forma, amely csökkenti a visszaesést, miközben lehetővé teszi a bűnözők számára, hogy építsék a gazdaságot és a társadalmat.

Az elítéltek ugyan „büntetőintézményekben” élnek, de hivatalosan nem minősülnek rabnak. Fizetést kapnak, használhatnak mobiltelefont, és naponta több óra „személyes időt” kapnak.

„Ez nem a Gulag lesz” – nyugtatott meg mindenkit Alekszandr Kalasnyikov, a büntetés-végrehajtási szolgálat vezetője.

Gulag, vagy nem Gulag?

A rendszer kritikusai szerint

visszakacsint a múlt a mai kényszermunka-táborokban. Önmagában az egyik fő helyszínnek, Norilszk városának is van jelentősége: a települést direkt a szovjet börtönmunkára építették, a hírhedt Norillag néven ismert tábor helyszíne volt.

A városban ma egy férfi büntetőtábor található, ahová a súlyosabb bűncselekmények elkövetőit küldik, valamint egy férfi javítóintézet. Áprilisban nyílt meg egy új központ nők számára – ahová Fatyanova is került.

Norilszk Oroszország legszennyezettebb városa, a klímája szélsőséges, sarkvidéki, így akik ide kerülnek búcsút mondhatnak egészségüknek

– érvel Olga Szuvorova, szoibériai emberi jogi aktivista.

Az elítéltek persze rendkívül kiszolgáltatottak: Az orosz törvények lehetővé teszik, hogy az elítélt bérének akár 75 százalékát is levonják a költségeik, és a bíróság által elrendelt egyéb kifizetések fedezésére – mondta Eva Levenberg, az OVD-Info orosz jogvédő csoport Németországban élő ügyvédje.

Az elítéltek gyakorlatilag a rabszolgamunkához hasonló helyzetben találják magukat. Nem választhatják meg a munkaadójukat; nincs valódi szabadságuk és jogvédelmük

- tette hozzá.