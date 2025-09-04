Vasszigor, teljes kontroll az utakon – százezres büntetést kockáztat, aki nem használta a biztonsági övét

Szigorodott a KRESZ. Magyarországon, 2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, ami azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója felel a bekötésért, függetlenül attól, hogy ő maga vagy az utas követte el a szabályszegést – írja a Vaol.

Szigorodik a KRESZ – sokat fizet, aki nem köti be magát / Fotó: Connect Images via AFP

Ennek nyomán

az üzembentartó felel a bírság megfizetéséért is, amelyet kamerás ellenőrzés vagy hatósági intézkedés során állapítanak meg, vagyis a VÉDA-kamerák (Közúti Intelligens Kamerahálózat) július óta a biztonsági öv használatát is figyelik.

Korábban csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, hogy ha a rendőrök személyesen állították meg.

Mostantól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is észlelhetik a szabályszegést.

Küszöbön az újabb KRESZ-szigorítás

Szeptember közepén életbe lép az a rendelet is, amely meghatározza a büntetés mértékét is, ezek szerint,

a közigazgatási bírság összege lakott területen 20, lakott területen kívül 30, gyorsforgalmi úton pedig 40 ezer forint, minden utas után és mindezt annyiszor, ahányszor áthaladnak egy, a szabálytalanságot rögzítő kapu alatt.

Az, hogy a biztonsági öv használata mennyire nem divat még mindig, jól mutatja, hogy tavaly több mint 200 ezer esetben kellett intézkednie a rendőröknek, mert az autósok nem kötötték be magukat. A KSH kimutatása szerint a 2018-ban meghalt 468 járművezető és utas közül 268-an (57 százalék) nem használták a biztonsági övet. A súlyos sérüléssel járó balesetek esetében ez az arány még rosszabb: a súlyosan sérültek 62 százaléka nem volt bekötve a baleset bekövetkezésekor.

Ingyenes jogosítvány: fontos változás jön az idei tanévtől

Maruzsa Zoltán szerint a most kezdődő tanévben még több diák tanulhatja majd ingyenesen a KRESZ-t és végezheti el az egészségügyi tanfolyamot. Az eddigi tapasztalatok alapján a két vizsga letevői tömegesen kezdték meg a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati órákat is. Csaknem ezer diáknak sikerült megszereznie a jogosítványt a kormány intézkedéseinek köszönhetően Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára pénteki szavai szerint.