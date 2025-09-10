Máris kiderült, pontosan mi történt az éjjel Lengyelországban: megszólalt Oroszország legszorosabb szövetségese – a vezérkari főnök árulta el a részleteket

Minszk információkat cserélt Varsóval a Lengyelország határát megsértő drónokkal kapcsolatban, lehetővé téve a lengyel fegyveres erőknek, hogy reagáljanak a légtér megsértésére – jelentette be Pavel Muraveiko, Fehéroroszország vezérkari főnöke a védelmi minisztérium sajtószolgálatán keresztül.
„Az éjszaka folyamán az Oroszország és Ukrajna között zajló, pilóta nélküli légi járművekkel végrehajtott kölcsönös csapások során a Belarusz Köztársaság légvédelmi erői folyamatosan nyomon követték azokat a pilóta nélküli légi járműveket, amelyek a felek elektronikus hadviselésének hatására letértek a pályájukról. A letért drónok egy részét hazánk légvédelmi erői megsemmisítették a köztársaság területén” – idézte Muraveiko szavait az Interfax orosz hírportál.
A vezérkari főnök elmondása szerint szeptember 9-én 23:00 órától szeptember 10-én 4:00 óráig az ügyeletes erők és eszközök információkat cseréltek a légi és radarhelyzetről Lengyelország és Litvánia hasonló védelmi szolgálataival. Ennek keretében értesítették őket arról, hogy az ismeretlen repülőgépek a légterük felé tartanak. Ez lehetővé tette Lengyelország számára, hogy gyorsan reagáljon a drónok tevékenységére, és szolgálatban lévő vadászgépeit levegőbe küldje.
„A tisztesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy a lengyel fél is tájékoztatta a belorusz légvédelmet az Ukrajna területéről Fehéroroszország felé közeledő azonosítatlan repülőgépekről” – tette hozzá Muraveiko.
A vezérkari főnök szerint a légtérrel kapcsolatos információk cseréje elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítani tudják a régió biztonságát, egyúttal hozzájárul a bizalomépítéshez és a biztonság megerősítéséhez. Hozzátette, hogy Fehéroroszország a továbbiakban is teljesíti kötelezettségeit Lengyelországgal és a balti országokkal szemben a légtérrel kapcsolatos információcsere keretében.
Mint ismert, Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.
