Szombat éjszaka fél napra lezárják az egyik legforgalmasabb autópályát

Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében – figyelmeztetett az Útinform a honlapján. Azt írták, a forgalmat a 7-es főútra terelik majd az 57-es (Székesfehérvár-kelet/Agárd) és a 42-es (Pákozd/Kápolnásnyék) csomópont között.
Az autópályát üzemeltető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a honlapján azt közölte, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészület után most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.
A biztonságos munkavégzés érdekében
várhatóan szombaton 23:59 és vasárnap 12 óra között lesz lezárva az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldal
az 57-es (agárdi) és a 42-es (Kápolnásnyék) csomópont között – ismertették.
Az időpont kijelölését azzal indokolták, hogy ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre, a forgalmi adatok szerint ez a legkevésbé forgalmas időszak az autópályának ezen a szakaszán. A kijelölt terelőút több települést is érint, ezért azt kérik, az autósok fokozottan ügyeljenek az előírt sebességhatár betartására.
