Deviza
EUR/HUF391.39 +0.35% USD/HUF333.44 +1.03% GBP/HUF448.43 +0.45% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.72 +0.16% RON/HUF77.09 +0.35% CZK/HUF16.1 +0.09% EUR/HUF391.39 +0.35% USD/HUF333.44 +1.03% GBP/HUF448.43 +0.45% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.72 +0.16% RON/HUF77.09 +0.35% CZK/HUF16.1 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tiltakozás
miniszterelnök
szakszervezetek
Franciaország

Már az új miniszterelnök miatt vonulnak utcára a franciák: megvan a dátum, leáll az ország

Október 2-ára újabb országos megmozdulást hirdettek Franciaországban. A francia szakszervezetek tiltakozás középpontjában a nyugdíjreform eltörlése és a szociális juttatások befagyasztásának megakadályozása áll. A szervezők szerint több mint egymillió ember vonulhat ismét utcára.
VG/MTI
2025.09.24, 21:52

A francia szakszervezetek október 2-ra újabb országos tiltakozónapot hirdettek, mert nem kaptak egyértelmű választ követeléseikre a miniszterelnöktől szerdai megbeszélésükön. A szakszervezetek mindenekelőtt a nyugdíjreform eltörlését, azaz a 64 évre megemelt nyugdíjkorhatár visszacsökkentését követelik, valamint azt, hogy a kormány ne fagyassza be jövőre a szociális juttatásokat, és a munkanélküli-biztosítási rendszerhez se nyúljon hozzá.

Már az új miniszterelnök miatt vonulnak utcára a franciák: megvan a dátum, leáll az ország / Fotó: AFP

A szakszervezetek szeptember 18-i első tiltakozónapján a hatóságok szerint legalább félmillióan, a szervezők szerint több mint egymillióan vonultak az utcákra mintegy négyszáz településen. A megmozdulás fő célja volt nyomást gyakorolni a szeptember 9-én kinevezett új miniszterelnök, Sébatien Lecornu jövőbeni költségvetési döntéseire.

A szakszervezetek eredetileg azért hirdettek országos megmozdulást, hogy tiltakozzanak a még az előző kormányfő, Francois Bayrou által a nyáron bejelentett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terv ellen, amelyet egyelőre az új miniszterelnök sem vetett el.

A miniszterelnök továbbra sem adott egyértelmű választ a munkavállalók követeléseire. Az egyetlen lehetséges ok az elégedettségre, hogy a munkanélküli-biztosítás reformjának elvetése jó úton van

– mondta szerdán a CFDT szakszervezet vezetője, Marylise Léon a több mint két és fél órás találkozó után.

„Ez a megállapítás azonban nem vonatkozik az egészségügyi ellátásért fizetendő önrész megduplázására, vagy a háromezer köztisztviselői munkahely tervezett megszüntetésére, és Sébastien Lecornu semmilyen konkrétumot nem mondott az adóügyi igazságosságról” – mondta Sophie Binet, a CGT vezetője. „Ami a 2023-as nyugdíjreformot illeti, amely a szakszervezetek követeléseinek központi eleme, ez az egyik legkevésbé egyértelmű téma” – jelezte Marylise Léon.

A francia miniszterelnök már leült tárgyalni

Az esti órákban a miniszterelnök közleményben biztosította a szociális partnereket arról, hogy nem szándékozik erőszakkal átnyomni az intézkedéseket, és a következő napokban újra találkozni szeretne velük. Lecornu kiemelte, hogy öt témában várja a szakszervezetek véleményét: 

  • a szociális háló finanszírozása, 
  • az újraiparosítás és a gazdasági szuverenitás, 
  • a munkakörülmények, 
  • a nemek közötti egyenlőség megerősítése 
  • és a munkaerőpiac modernizálása terén.

Bár alapvető és azonnali változtatásokat ígért a kormányzásban, két héttel a kinevezése után a miniszterelnök még mindig nem alakította meg kormányát, hanem folyamatos konzultációkat folytat a politikai, szakszervezeti és munkaadói erőkkel egy olyan végrehajtói hatalom kialakítása érdekében, amely képes lesz túlélni az ellenzék által már bejelentett újabb bizalmatlansági indítványt.

A kormányfő a szakszervezetek után fogadta a három reprezentatív munkaadói szervezet képviselőit is, akik üdvözölték, hogy a kínálati politikát nem kérdőjelezte meg Lecornu. Patrick Martin, a Medef elnöke szerint a miniszterelnök teljesen tisztában van azzal, hogy jelzéseket kell küldeni a tehermegosztásról, az (adóügyi) méltányosságról, de főleg a csalás elleni küzdelemről anélkül, hogy ezzel veszélybe sodorná a gazdasági modellt.

Ha nem mondjuk el a franciáknak, hogy a terhek mindenki számára egyformák lesznek, akkor senki sem fogja elfogadni őket

– vélte Michel Picon, az U2P elnöke. Több szakszervezeti és munkaadói forrás szerint Sébastien Lecornu szerdán elismerte, hogy az 1958-ban kezdődött V. Köztársaság leggyengébb miniszterelnöke. „Nagyon jól tudja, hogy kicsi a mozgástere” – idézte az AFP hírügynökség a Medef elnökét.

Mielőtt a szakszervezetek meghirdették az újabb tiltakozónapjukat, más szervezetek is a tüntetésre szólítottak fel. Csütörtökön ifjúsági szervezetek szerveznek megmozdulást az egyetemek forráshiánya miatt, pénteken pedig a gazdák vonulnak utcára, hogy tiltakozzanak egyebek között a Mercosur-országokkal kötött uniós megállapodás ellen.

Hatalmas a felfordulás Franciaországban

Múlt csütörtökön országos sztrájkok és tiltakozások bénították meg Franciaországot: a szakszervezetek ritkán látott egységben szervezték meg a demonstrációt, hogy nyomást gyakoroljanak az új miniszterelnökre. Az országban mintegy 250 felvonulást szerveztek, és a hatóságok szerint akár 800 ezer ember is utcára vonulhatott. Francia beszámolók szerint Párizsban hajnalban buszgarázsokat vontak blokád alá, iskolákat zártak be, és 

már a reggeli órákban összecsapások voltak diákok és rendőrök között.

A fővárosi metró több vonalán csak csúcsidőben közlekedtek szerelvények, egyes busz- és villamosjáratok teljesen leálltak, az országos vasúthálózat is súlyos fennakadásokkal működött. Az oktatásban szintén sokan tiltakoztak: a kormány adatai szerint az általános és középiskolai tanárok több mint 17 százaléka sztrájkolt, de a szakszervezetek szerint ez az arány valójában akár 45 százalék is lehetett. A gyógyszertárak körülbelül 90 százaléka bezárt a generikus gyógyszerekhez kapcsolódó kedvezmények csökkentése ellen tiltakozva.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu