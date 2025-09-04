Deviza
gyász
Armani
divat

Meghalt Giorgio Armani

Meghalt Giorgio Armani. A legendás divattervező otthon hunyt el, miután hónapokat töltött kórházban.
Sz. E.
2025.09.04., 15:26

Elhunyt a legendás divattervező, Giorgio Armani – közölte divattervező cége. A Sky News cikke szerint az olasz születésű milliárdos 91 éves volt.

Meghalt Giorgio Armani / Fotó: AFP

Giorgio Armaninak nincsenek gyerekei, aki örökölhetnék a cégirodalmat, régóta találgatások folynak a márka hosszú távú jövőjéről, és arról, hogy egy olyan luxuskonglomerátumok által uralt iparágban, mint az LVMH (Moët, Hennessy, Louis Vuitton, Dior) vagy a Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga), képes lesz-e megőrizni a függetlenségét.

A Corriere della Serának tavaly adott interjújában Armani arról is beszélt, hogy „egyfajta struktúrát, projektet, protokollt épített” az utódlás szabályozására, de részleteket nem közölt.

Az olasz designer-üzletember viszont egy személyben döntött a luxusmárkát illető fontos kérdésekről, a Forbes listáján a 208. helyét foglalta el 2025-ben, több mint 12 milliárd dolláros vagyonával. 

Az olasz divattervező a márka mellett több sportcsapat tulajdonosa is volt. Cégének éves forgalma tavaly elérte a 2,3 milliárd eurót.

Armani egy korábbi interjúban 

kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszik neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat. 

Elismerte azonban, hogy a beolvadással erősödik ugyan a növekedési potenciál, de az egész az arcvesztés veszélyét is magával hordozza.

Armaninak a függetlenség mindig sokat számított, nem akart összeolvadásokban részt venni, így kizárta annak lehetőségét is, hogy életműve betagozódjon egy másik vállalatcsoport alá. 

Az üzletember óvatosvolt  a felvásárlások kapcsán is, a csoport eddig kizárólag nem birtokolt képességek miatt kebelezett be más céget. 

Armani divatbirodalom csúcsminőségű öltönyök, estélyik, kiegészítőkön át a parfümök és kozmetikumokon keresztül a lakberendezésig és a szállodákig terjed, Armani Hotels & Resorts Dubajban és Milánóban is megtalálható. Korábban Budapesten az Andrássy út mindösszesen egy évig  működött az Emporio Armani Café

