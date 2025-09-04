Meghalt Giorgio Armani

Elhunyt a legendás divattervező, Giorgio Armani – közölte divattervező cége. A Sky News cikke szerint az olasz születésű milliárdos 91 éves volt.
Giorgio Armaninak nincsenek gyerekei, aki örökölhetnék a cégirodalmat, régóta találgatások folynak a márka hosszú távú jövőjéről, és arról, hogy egy olyan luxuskonglomerátumok által uralt iparágban, mint az LVMH (Moët, Hennessy, Louis Vuitton, Dior) vagy a Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga), képes lesz-e megőrizni a függetlenségét.
A Corriere della Serának tavaly adott interjújában Armani arról is beszélt, hogy „egyfajta struktúrát, projektet, protokollt épített” az utódlás szabályozására, de részleteket nem közölt.
Az olasz designer-üzletember viszont egy személyben döntött a luxusmárkát illető fontos kérdésekről, a Forbes listáján a 208. helyét foglalta el 2025-ben, több mint 12 milliárd dolláros vagyonával.
Az olasz divattervező a márka mellett több sportcsapat tulajdonosa is volt. Cégének éves forgalma tavaly elérte a 2,3 milliárd eurót.
Armani egy korábbi interjúban
kritizálta a nagy luxusipari vállalatokat, mondván, nem tetszik neki, hogy immár nagy hagyományokkal rendelkező történelmi márkákra vetik ki a hálójukat.
Elismerte azonban, hogy a beolvadással erősödik ugyan a növekedési potenciál, de az egész az arcvesztés veszélyét is magával hordozza.
Armaninak a függetlenség mindig sokat számított, nem akart összeolvadásokban részt venni, így kizárta annak lehetőségét is, hogy életműve betagozódjon egy másik vállalatcsoport alá.
Az üzletember óvatosvolt a felvásárlások kapcsán is, a csoport eddig kizárólag nem birtokolt képességek miatt kebelezett be más céget.
Armani divatbirodalom csúcsminőségű öltönyök, estélyik, kiegészítőkön át a parfümök és kozmetikumokon keresztül a lakberendezésig és a szállodákig terjed, Armani Hotels & Resorts Dubajban és Milánóban is megtalálható. Korábban Budapesten az Andrássy út mindösszesen egy évig működött az Emporio Armani Café
