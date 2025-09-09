Káprázatos vadászgépek siethetnek Ukrajna segítségére, miután az oroszok lelőttek fél tucat F-16-ost: Zelenszkijék most azt várják, mikor tűnnek fel az égen – videó

Önmagában az is nagy veszteség volt az ukrán légierő számára, amikor július 22-én lezuhant egy értékes, egykor francia Dassault Mirage 2000 vadászgépe. Szerencséjükre jó esély van arra, hogy Franciaország megduplázza az Ukrajnának adott szuperszonikus, delta szárnyú Mirage 2000-esek számát – írja a Trench Art.

Mirage 2000 vadászgép: nagy segítség lenne Ukrajnának / Fotó: AFP

Franciaország bejelenti majd, hogy tíz helyett húsz Mirage-t ad

– mondta nemrégiben a Le Monde-nak Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter. Legalább egy megfigyelő úgy véli, hogy Franciaország végül több mint kéttucatnyi, az 1980-as évekbeli, de jelentősen korszerűsített repülőgépet ajándékoz Ukrajnának.

Az együléses Mirage 2000-esek közül az első februárban érkezett Ukrajnába. A francia légierőben továbbra is két századnyi Mirage 2000-es repül – ez körülbelül 26 gépet jelent. Azonban fokozatosan az újabb Dassault Rafale gépekre cserélik a Mirage 2000 vadászgépeket, így tehát könnyen elképzelhető, hogy újabb lehetőség nyílik Ukrajna számára modern repülők megszerzésére.

A Kuleba által említett többletkapacitás enyhítené a júliusi veszteségeket.

A repülőgép meghibásodott egy esti kiképző repülés során – jelentette akkoriban a légierő. A pilóta katapultált, egy keresőcsapat gyorsan kimentette. Nem voltak sérültek.

Ez az incidens csupán egy volt a sok közül, ami lemerítette az ukrán készleteket. A hadsereg emellett négy korábbi európai Lockheed Martin F-16-osát is elveszítette, akkor három pilóta meghalt.

További Mirage 2000-esek és F-16-osok érkeznek, de még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi – vagy milyen gyorsan. Franciaország akár néhány tucat Mirage 2000-est is adományozhat. Eközben Belgium, Dánia, Hollandia és Norvégia legalább 87 repülhető F-16-ost ígért. Lehetséges, hogy az F-16-osok közül körülbelül 50 már Ukrajnában vagy Romániában van, ahol NATO-oktatók képezik az ukrán pilótákat.

Gripen kellene igazán

A SAAB által gyártott, svéd Jas 39 Gripen negyedik generációs vadászgép egyike azon kevés negyedik generációs harci repülőgépnek, amelyet Európában szerelnek össze. Időről időre megjelennek utalások az információs térben Ukrajna és Svédország közötti tárgyalásokról a Jas 39 Gripen repülőgépek ukrán légierőnek történő esetleges átadásáról. Azt nem tudni, hogy Ukrajna kap-e majd Gripeneket, annyi azonban biztos, hogy egyelőre nem kapott, noha Svédország már 2023-tól engedélyezte az ukrán pilóták Gripeneken való kiképzését. Az azonban nem ismert, hogy a történet túllépett-e a tárgyalásokon, de a nyugati országok örülnek, ha az átadott F-16-os gépekhez elősegítik az ukrán pilóták képzését – írja a Mezha.media.