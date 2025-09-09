Az ukrán munkaerőpiac a háború minden aggasztó tünetét magán hordozza: kilőttek a fizetések, még sincs munkavállaló - és még a kifizetések is akadoznak

Az ukrán munkaerőpiac a háború negyedik évében sajátos kettősséget mutat: miközben a bérek látványosan emelkednek, a vállalatok soha nem látott nehézségekkel küzdenek a munkaerőhiány és a bérfizetési elmaradások miatt. A frontközeli régiókban a gazdaság torz tükörképet vetít: kevesebb ember dolgozik, a cégek kénytelenek egyre magasabb fizetést kínálni, ugyanakkor sok helyen már az alapbérek kifizetése is gondot okoz. A paradoxon világosan jelzi, hogy a bérnövekedés nem a gazdaság erősödésének, hanem a humán tőke rohamos fogyásának következménye.

Növekvő bérek, fogyatkozó munkaerő – nehéz helyzetben az ukrán munkaerőpiac / Fotó: NurPhoto via AFP

Adósságspirálban a vállalatok

Az Opendatabot elemzőplatform friss adatai szerint 2025 nyarán több mint 35 ezer esetben indult jogi eljárás bérfizetési elmaradás miatt, mintegy 2000 vállalatnál. Ez azt jelenti, hogy több tízezer munkavállaló hónapok óta nem kapta meg a fizetését, vagy annak egy részét. Bár az elmaradások száma „csak” 11 százalékkal magasabb, mint a háború előtti 2021-ben, a helyzet súlyát a háborús körülmények adják. A legnagyobb gondot a frontközeli megyék jelentik, ahol a vállalkozások bevételei akadoznak, a logisztika bizonytalan, a termelés pedig sokszor megszakad a támadások miatt.

A bérhátralékok leginkább

a gépgyártásban,

az építőiparban

és a vegyiparban

halmozódnak fel, vagyis azokban az ágazatokban, ahol a háborús kitettség és a beruházási bizonytalanság a legerősebb. A gondokat súlyosbítja, hogy a cégek jelentős része állami tulajdonban van (33 százalék), így a problémák megoldása nem egyszerűen piaci racionalizálás kérdése.

Növekvő bérek, fogyatkozó munkaerő – nehéz helyzetben az ukrán munkaerőpiac

Miközben a bérfizetési adósságok egyre nagyobb gondot okoznak, a hivatalos statisztikák és az online állásportálok egy másik trendet is jeleznek, mégpedig hogy a bérek látványosan emelkednek. A Work.ua adatai szerint az ukrán átlagbér 2025 nyarán 25 ezer hrivnya (203 ezer forint) körül alakult, ami 19 százalékos éves növekedést jelent. Három év távlatában a bérek átlagosan 67 százalékkal emelkedtek.

Ez első pillantásra a gazdasági erősödés jele is lehetne, valójában azonban inkább a munkaerőhiány tünete. A háború következtében több millió ukrán hagyta el az országot, míg a hadsereg sorozásai a fronton kötik le a munkaképes férfiak jelentős részét. Ahogy Borisz Emeldes, az ukrán vállalkozók szövetségének elnöke fogalmazott:

A legnagyobb gond ma a humántőke eltűnése. Ha nincsenek emberek, nincs kinek termelni, nincs kinek szolgáltatni. Ez a válság legmélyebb gyökere.

A front árnyékában

A háború frontvonalaihoz közel fekvő régiókban ellentmondásosak a munkaerőpiaci trendek. Szumi megyében a bérek egy év alatt 27 százalékkal, 19 ezer hrivnyára (155 ezer forint) nőttek, ám az elérhető állások száma 12 százalékkal csökkent. Harkiv megyében a fizetések magasabbak, átlagosan 22,5 ezer hrivnya (183 ezer forint), ugyanakkor itt is csökken a meghirdetett pozíciók száma. A hosszabb távú összevetés viszont azt mutatja, hogy a hirdetések száma három év alatt 261 százalékkal emelkedett, vagyis a munkaerő-kereslet valójában megugrott, a gond pedig inkább az, hogy nincs elég jelentkező.