Ukrajna igazi vágya a svéd vadászgép

Azt nem tudni, hogy Ukrajna kap-e majd Gripeneket, annyi azonban biztos, hogy egyelőre nem kapott, noha Svédország már 2023-tól engedélyezte az ukrán pilóták Gripeneken való kiképzését. Az azonban nem ismert, hogy a történet túllépett-e a tárgyalásokon, de a nyugati országok örülnek, ha az átadott F-16-os gépekhez elősegítik az ukrán pilóták képzését – írja a Mezha.media.

Sok légierő használja a Gripen vadászgépeket / Fotó: SNOJ PETER

Időről időre továbbra is felszínre kerülnek hasonló pletykák a svéd vadászgépekről, és az ukrán repülési szakértők fejében sem vész el az a gondolat, hogy ezekkel a modern repülőgépekkel fegyverezzék fel őket.

A Jas 39 Gripen vadászgépnek számos módosítása létezik. A legújabb ezek közül az E-széria. A vadászgép hat országban áll szolgálatban: Svédországban (90 darab C és D módosítású, valamint további 60 darab E módosítású repülőgép átvételét tervezik 2030-ig), Brazíliában, Csehországban, Magyarországon (14 repülőgép és jövőre további 4 repülőgép), Dél-Afrikában és Thaiföldön. A gépek iránt Kolumbia és Peru is érdeklődik.

Mik a Gripen előnyei?

A SAAB-bal való együttműködés egyik előnye, hogy a gyártó megosztja a technológiát a repülőgépeket üzemeltető országokkal, és az egyes alkatrészek helyi gyártására is nyitott.

2023-ban Brazíliában példáéul megnyílt a Gripen E gyártósora. 2025 februárjában a SAAB irodát nyitott Budapesten azzal a céllal, hogy az év végére létrehozzon egy Repülésfejlesztési Központot, amely az avionika fejlesztésére, a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság technológiák integrációjára specializálódik.

Thaiföld szellemi tulajdonjogokat is kapott a Link-T adatkapcsolatra, amely információcserét biztosít a különböző repülési rendszerek és berendezések között. Összehasonlításképpen: az amerikai Lockheed Martin cég , amelynek F-16-os repülőgépei szintén szolgálatban vannak Thaiföldön, nem járult hozzá a technológia biztosításához.



Az ilyen lépések lehetővé teszik a kliens országok számára a repülőgépipar, az innováció, a tudományos kutatás és az oktatás fejlesztését is, tehát az előny kettős: nemcsak egy vadászgéphez jutnak hozzá, hanem gazdasági előnyökre is szert tehetnek.

Brandon Weichert, az amerikai National Interest című kiadvány munkatársa szerint

a Gripen egyszerű kialakítása a Thai-Kambodzsa háborúban döntő fontosságú volt.

Az F-16-oshoz képest a svéd gép nehezebben észlelhető, üzemeltetési költségei is jelentősen alacsonyabbak, így okos választás a korlátozott katonai költségvetéssel rendelkező országok számára. A Gripen rövidebb kifutópályákról is képes működni.