Rendkívüli: lezuhant egy F-16-os vadászgép Lengyelországban, a helyszínre tart a kormányzat – videón a rejtélyes katasztrófa

Egy F-16-os vadászgép lezuhant egy légibemutató próbája közben a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta meghalt – közölte csütörtökön a hadsereg.
„Egy lengyel pilóta életét vesztette egy F-16-os repülőgép balesetében. Egy tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelgéssel adózom emlékének” – írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en, miután megérkezett a baleset helyszínére.
A Reuters cikke szerint Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a balesetben a Poznan melletti 31. Taktikai Légibázisról érkezett repülőgép vett részt, és a szemtanúk közül senki sem sérült meg. „Azonnal megkezdték a mentési műveleteket a helyszínen” – áll a közleményben.
A lengyel média által megszerzett felvételeken az látható, amint az F-16-os egy hordófordulós műrepülő manővert hajtott végre, majd a földre érkezve kigyullad.
A helyi média szerint a repülőgép greenwichi idő szerint 17:30 körül zuhant a kifutópályára és megrongálta azt, a hétvégére tervezett radomi légibemutatót pedig törölték.
