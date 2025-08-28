Rendkívüli: lezuhant egy F-16-os vadászgép Lengyelországban, a helyszínre tart a kormányzat – videón a rejtélyes katasztrófa

Egy F-16-os vadászgép lezuhant egy légibemutató próbája közben a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta meghalt – közölte csütörtökön a hadsereg.

Egy lengyel F-16-os lezuhant egy légibemutató próbája során. A pilóta nem élte túl a balesetet. / Fotó: Anadolu / AFP

„Egy lengyel pilóta életét vesztette egy F-16-os repülőgép balesetében. Egy tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelgéssel adózom emlékének” – írta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en, miután megérkezett a baleset helyszínére.

A Reuters cikke szerint Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a balesetben a Poznan melletti 31. Taktikai Légibázisról érkezett repülőgép vett részt, és a szemtanúk közül senki sem sérült meg. „Azonnal megkezdték a mentési műveleteket a helyszínen” – áll a közleményben.

A lengyel média által megszerzett felvételeken az látható, amint az F-16-os egy hordófordulós műrepülő manővert hajtott végre, majd a földre érkezve kigyullad.

A helyi média szerint a repülőgép greenwichi idő szerint 17:30 körül zuhant a kifutópályára és megrongálta azt, a hétvégére tervezett radomi légibemutatót pedig törölték.