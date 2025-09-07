A csalók nem várták meg a NAV embereit – százmilliókat fizettek be az utolsó pillanatban

A vámhivatal revizorai egy fiktív számlákat kibocsátó céget vizsgáltak. Az ügyben érintett egyik partnercég azonban nem várta meg az ellenőrzés kimenetelét: módosította a korábbi áfabevallásait, és azonnal befizetett 210 millió forintnyi áfát és önellenőrzési pótlékot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fiktív számlák nyomában: önként lépett vissza az egyik partnercég / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

A fiktív számlázási láncolatok felszámolása érdekében – nemcsak a számlákat kibocsátó cégeket, hanem azok üzleti partnereit is vizsgálja a NAV.

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai is így jártak el, amikor egy ilyen ügyben ellenőrzést indítottak. A vizsgálat hírére komoly lépésre szánta el magát az egyik partnercég.

A közlemény szerint a NAV ekkor még csak a számlakibocsátó céget ellenőrizte, a partnercég képviselője már nyilatkozatban jelezte: a jelentős adóigazgatási kockázatok miatt nem kíván élni az adólevonási jogával az érintett számlák után. Vagyis lemondott az ezek alapján érvényesíthető pénzügyi előnyökről.

A cég nemcsak nyilatkozott, hanem konkrét lépéseket is tett: több évre visszamenőleg önellenőrzéseket nyújtott be, amelyek eredményeként több mint 170 millió forinttal nőtt az áfakötelezettsége.