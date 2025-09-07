Deviza
EUR/HUF392.46 0% USD/HUF334.9 0% GBP/HUF452.49 0% CHF/HUF419.64 0% PLN/HUF92.35 0% RON/HUF77.32 0% CZK/HUF16.1 0% EUR/HUF392.46 0% USD/HUF334.9 0% GBP/HUF452.49 0% CHF/HUF419.64 0% PLN/HUF92.35 0% RON/HUF77.32 0% CZK/HUF16.1 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
áfa

A csalók nem várták meg a NAV embereit – százmilliókat fizettek be az utolsó pillanatban

Egy trükköző cég több évre visszamenőleg önellenőrzéseket nyújtott be, amelyek eredményeként több mint 170 millió forinttal nőtt az áfakötelezettsége.
VG
2025.09.07, 07:49
Frissítve: 2025.09.07, 09:59

A vámhivatal revizorai egy fiktív számlákat kibocsátó céget vizsgáltak. Az ügyben érintett egyik partnercég azonban nem várta meg az ellenőrzés kimenetelét: módosította a korábbi áfabevallásait, és azonnal befizetett 210 millió forintnyi áfát és önellenőrzési pótlékot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Hands,,Business,Person,And,Typing,On,Computer,For,Research,,Editing vissza nem térítendő támogatás
Fiktív számlák nyomában: önként lépett vissza az egyik partnercég / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

A fiktív számlázási láncolatok felszámolása érdekében – nemcsak a számlákat kibocsátó cégeket, hanem azok üzleti partnereit is vizsgálja a NAV.

Az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai is így jártak el, amikor egy ilyen ügyben ellenőrzést indítottak. A vizsgálat hírére komoly lépésre szánta el magát az egyik partnercég.

A közlemény szerint a NAV ekkor még csak a számlakibocsátó céget ellenőrizte, a partnercég képviselője már nyilatkozatban jelezte: a jelentős adóigazgatási kockázatok miatt nem kíván élni az adólevonási jogával az érintett számlák után. Vagyis lemondott az ezek alapján érvényesíthető pénzügyi előnyökről.

A cég nemcsak nyilatkozott, hanem konkrét lépéseket is tett: több évre visszamenőleg önellenőrzéseket nyújtott be, amelyek eredményeként több mint 170 millió forinttal nőtt az áfakötelezettsége. 

A vállalkozás az így keletkezett kötelezettséget, valamint az önellenőrzési pótlékot – összesen több mint 210 millió forintot – teljes egészében megfizette.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu