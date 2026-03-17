Nyomás alatt az autóipari óriás: átalakít, költségcsökkentésbe kapcsol és olcsó elektromos autókkal keres kiutat

A Volkswagen csoport Brand Group Core egysége egy nehéz iparági környezetben is előrelépést tudott felmutatni 2025-ben – derült ki a VW csoport médiakonferenciáján. Thomas Schafer, a Volkswagen márka vezérigazgatója és a Brand Group Core vezetője arról beszélt, hogy a geopolitikai feszültségek, az amerikai importvámok, a volatilis piacok és az erősödő verseny egyszerre nehezítették az autógyártók helyzetét, miközben Európában a szabályozói nyomás is fokozódott.

Ennek ellenére a csoport stabil maradt, és „valódi előrelépést” ért el, különösen a termékfejlesztés és a költségfegyelem terén – hangsúlyozta.

Növekvő bevétel, csökkenő nyereség

A bemutatott adatok szerint a Brand Group Core 2025-ben 5,1 millió járművet értékesített, ami 3,3 százalékos növekedés. Az árbevétel 145,2 milliárd euróra emelkedett, 3,7 százalékkal haladva meg az előző évi szintet.

Az üzemi eredmény ugyanakkor 6,8 milliárd euróra csökkent a korábbi 7 milliárdról, a nyereségesség romlott.

Thomas Schafer kiemelte: az amerikai vámok és egyéb egyszeri hatások nélkül az üzemi eredmény 1,4 milliárd euróval magasabb lett volna, és a működés egyértelműen javuló pályát mutatna. Mint fogalmazott, „operatív szinten teljesítünk”, de a külső környezet ezt elfedi.

David Powles pénzügyi vezető ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy a csoport a nehézségek ellenére is elérte céljait, és a stabil eredmény mögött szigorú prioritáskezelés áll. Hozzátette: az amerikai vámok, az árfolyamhatások és a kínai bevételek csökkenése jelentős teher.

Költségvágás és teljes szervezeti átalakítás a Volkswagennél

A menedzsment egyértelművé tette: a válasz a költségek további lefaragása és a működés átalakítása. David Powles ismertette, hogy 2025-ben 1,5 milliárd euróval csökkentették a fix költségeket, miközben az általános költségek aránya is mérséklődött. A költségcsökkentési program hatása már közel 5 milliárd eurót ér el, de 2030-ra több mint 11 milliárd eurós megtakarítást céloznak. A létszámcsökkentés is része a stratégiának:

2023 és 2025 között 11 százalékkal csökkent az indirekt állomány,

2030-ig összesen 35 ezer munkahely megszüntetését tervezik, ebből 23 ezret a Volkswagen márkánál.

Thomas Schafer arról is beszélt, hogy új irányítási modellt vezettek be, amelyben a márkák megőrzik saját arculatukat, de a háttérfolyamatok – gyártás, beszerzés, fejlesztés – erősebben összehangoltan működnek. Ennek részeként:

több mint 20 gyárat öt globális régióba szerveznek,

egységesítik a beszerzést,

és újraosztják a fejlesztési feladatokat a csoporton belül.

A gyártási átalakítás önmagában 2030-ig mintegy egymilliárd eurós megtakarítást hozhat – emelte ki.