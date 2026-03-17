Földindulás Lengyelországban: kiléphetnek az EU egyik legfontosabb rendszeréből, az elnök bemutatta a tervét – csütörtökön minden eldől
Karol Nawrocki lengyel elnök az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) megszüntetését javasolta, mert a magas szén-dioxid-engedélyek drámai mértékben növelik az energiaárakat, és súlyosan károsítják az ipart. Az elnök nyílt levélben Donald Tusk kormányfőnek azt javasolta, hogy az uniós csúcson képviselje Lengyelország érdekeit a rendszer eltörléséért.
Nawrocki kedden közzétett nyílt levelében az Európai Unió tagországai vezetőinek figyelmét az ETS-rendszer súlyos gazdasági hatásaira hívta fel.
Az elnök szerint a drámai mértékben magas villamosenergia-árak, amelyek a szén-dioxid-engedélyek árának köszönhetően több mint kétszer magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban, az európai ipar hanyatlásának fő okai.
A levélben Nawrocki hangsúlyozta, hogy Európa gazdasági és stratégiai érdekei megkívánják a rendszer elhagyását, ami azonnali költségcsökkentést, a globális kereskedelem kiegyensúlyozását és az ipar további leépítésének megállítását tenné lehetővé.
Ha az ETS megszüntetéséről uniós szinten nem születik konszenzus, az elnök alternatív megoldásokat javasolt:
- a kibocsátási engedélyek tőzsdei beszerzése helyett a vállalkozók hazai állami költségvetésbe fizessenek hozzájárulást;
- a kibocsátási engedélyek árát csökkentő mechanizmusokat vezessenek be;
- a spekulációt korlátozzák;
- és tartsák fen az ingyenes kibocsátási jogokat az energiaigényes iparágak számára.
Ezzel párhuzamosan Nawrocki az ETS2 rendszer bevezetését is elutasította, amely az épületek és a közúti közlekedés kibocsátását célozná.
Mi az az ETS-rendszer?
Az ETS, vagyis az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (Emissions Trading System) az EU fő klímapolitikai eszköze a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A rendszer lényege, hogy az ipari üzemek és energiatermelők korlátozott mennyiségű szén-dioxid-kibocsátási engedélyt kapnak, és ha többet szeretnének kibocsátani, vásárolniuk kell más cégektől. Az ETS célja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel csökkentse a károsanyag-kibocsátást, miközben az engedélyek ára révén a szén-dioxid-termelés gazdasági költsége is érvényesül.
Lengyelország eddig sem volt híve a brüsszeli klímapolitikának
Varsó korábban már jelezte, hogy az ETS2 bevezetését el kell halasztani. Az ellenzéki Jog és Igazságosság párt képviseletében Przemyslaw Czarnek határozattervezetet nyújtott be a parlamentben, amely kötelezné Tusk kabinetjét, hogy két héten belül készítsen tervet Lengyelország kilépésére az ETS-rendszerből.
Tusk a kormányülésen megerősítette, hogy a csúcson „külön megoldásokat” fog kérni Lengyelország számára, mert a rendszer negatív hatással van az energiaárakra, ugyanakkor kabinetje már több intézkedést hozott az ETS hatásának mérséklésére és az ETS2-ről folyó uniós vita alakítására.
A lengyel álláspont komoly vitát ígér az uniós csúcson, hiszen a nyílt levélben felvázolt intézkedések alapjaiban kérdőjelezik meg az EU klímapolitikáját és a kibocsátáskereskedelem működését. A terv végrehajtása az energiaárak csökkentését, az ipar versenyképességének javítását és a lakosság költségeinek mérséklését célozza, miközben az ETS teljes elhagyása hosszú távon új korszakot nyithat az európai energia- és iparpolitikában.
