Földindulás Lengyelországban: kiléphetnek az EU egyik legfontosabb rendszeréből, az elnök bemutatta a tervét – csütörtökön minden eldől

Az energiaárak és a kibocsátási engedélyek terhe fenyegeti az ipar versenyképességét és a gazdasági stabilitást. Karol Nawrocki nyílt levélben szólította fel Donald Tuskot, hogy az uniós csúcson képviselje Lengyelország érdekeit az ETS megszüntetéséért.
2026.03.17, 18:14
Frissítve: 2026.03.17, 18:59

Karol Nawrocki lengyel elnök az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) megszüntetését javasolta, mert a magas szén-dioxid-engedélyek drámai mértékben növelik az energiaárakat, és súlyosan károsítják az ipart. Az elnök nyílt levélben Donald Tusk kormányfőnek azt javasolta, hogy az uniós csúcson képviselje Lengyelország érdekeit a rendszer eltörléséért.

A lengyel elnök azt javasolja, hogy ha nem sikerül az ETS teljes eltörlése, a vállalkozások fizessenek állami hozzájárulást a drága engedélyek helyett / Fotó: AFP

Nawrocki kedden közzétett nyílt levelében az Európai Unió tagországai vezetőinek figyelmét az ETS-rendszer súlyos gazdasági hatásaira hívta fel. 

Az elnök szerint a drámai mértékben magas villamosenergia-árak, amelyek a szén-dioxid-engedélyek árának köszönhetően több mint kétszer magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban, az európai ipar hanyatlásának fő okai. 

A levélben Nawrocki hangsúlyozta, hogy Európa gazdasági és stratégiai érdekei megkívánják a rendszer elhagyását, ami azonnali költségcsökkentést, a globális kereskedelem kiegyensúlyozását és az ipar további leépítésének megállítását tenné lehetővé.

Ha az ETS megszüntetéséről uniós szinten nem születik konszenzus, az elnök alternatív megoldásokat javasolt:

  • a kibocsátási engedélyek tőzsdei beszerzése helyett a vállalkozók hazai állami költségvetésbe fizessenek hozzájárulást;
  • a kibocsátási engedélyek árát csökkentő mechanizmusokat vezessenek be;
  • a spekulációt korlátozzák;
  • és tartsák fen az ingyenes kibocsátási jogokat az energiaigényes iparágak számára.

Ezzel párhuzamosan Nawrocki az ETS2 rendszer bevezetését is elutasította, amely az épületek és a közúti közlekedés kibocsátását célozná.

Mi az az ETS-rendszer?

Az ETS, vagyis az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (Emissions Trading System) az EU fő klímapolitikai eszköze a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A rendszer lényege, hogy az ipari üzemek és energiatermelők korlátozott mennyiségű szén-dioxid-kibocsátási engedélyt kapnak, és ha többet szeretnének kibocsátani, vásárolniuk kell más cégektől. Az ETS célja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel csökkentse a károsanyag-kibocsátást, miközben az engedélyek ára révén a szén-dioxid-termelés gazdasági költsége is érvényesül.

Lengyelország eddig sem volt híve a brüsszeli klímapolitikának

Varsó korábban már jelezte, hogy az ETS2 bevezetését el kell halasztani. Az ellenzéki Jog és Igazságosság párt képviseletében Przemyslaw Czarnek határozattervezetet nyújtott be a parlamentben, amely kötelezné Tusk kabinetjét, hogy két héten belül készítsen tervet Lengyelország kilépésére az ETS-rendszerből.

Tusk a kormányülésen megerősítette, hogy a csúcson „külön megoldásokat” fog kérni Lengyelország számára, mert a rendszer negatív hatással van az energiaárakra, ugyanakkor kabinetje már több intézkedést hozott az ETS hatásának mérséklésére és az ETS2-ről folyó uniós vita alakítására.

A lengyel álláspont komoly vitát ígér az uniós csúcson, hiszen a nyílt levélben felvázolt intézkedések alapjaiban kérdőjelezik meg az EU klímapolitikáját és a kibocsátáskereskedelem működését. A terv végrehajtása az energiaárak csökkentését, az ipar versenyképességének javítását és a lakosság költségeinek mérséklését célozza, miközben az ETS teljes elhagyása hosszú távon új korszakot nyithat az európai energia- és iparpolitikában.

