Földindulás Lengyelországban: kiléphetnek az EU egyik legfontosabb rendszeréből, az elnök bemutatta a tervét – csütörtökön minden eldől

Karol Nawrocki lengyel elnök az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) megszüntetését javasolta, mert a magas szén-dioxid-engedélyek drámai mértékben növelik az energiaárakat, és súlyosan károsítják az ipart. Az elnök nyílt levélben Donald Tusk kormányfőnek azt javasolta, hogy az uniós csúcson képviselje Lengyelország érdekeit a rendszer eltörléséért.

A lengyel elnök azt javasolja, hogy ha nem sikerül az ETS teljes eltörlése, a vállalkozások fizessenek állami hozzájárulást a drága engedélyek helyett / Fotó: AFP

Nawrocki kedden közzétett nyílt levelében az Európai Unió tagországai vezetőinek figyelmét az ETS-rendszer súlyos gazdasági hatásaira hívta fel.

Az elnök szerint a drámai mértékben magas villamosenergia-árak, amelyek a szén-dioxid-engedélyek árának köszönhetően több mint kétszer magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban, az európai ipar hanyatlásának fő okai.

A levélben Nawrocki hangsúlyozta, hogy Európa gazdasági és stratégiai érdekei megkívánják a rendszer elhagyását, ami azonnali költségcsökkentést, a globális kereskedelem kiegyensúlyozását és az ipar további leépítésének megállítását tenné lehetővé.

Ha az ETS megszüntetéséről uniós szinten nem születik konszenzus, az elnök alternatív megoldásokat javasolt:

a kibocsátási engedélyek tőzsdei beszerzése helyett a vállalkozók hazai állami költségvetésbe fizessenek hozzájárulást;

a kibocsátási engedélyek árát csökkentő mechanizmusokat vezessenek be;

a spekulációt korlátozzák;

és tartsák fen az ingyenes kibocsátási jogokat az energiaigényes iparágak számára.

Ezzel párhuzamosan Nawrocki az ETS2 rendszer bevezetését is elutasította, amely az épületek és a közúti közlekedés kibocsátását célozná.

Mi az az ETS-rendszer? Az ETS, vagyis az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (Emissions Trading System) az EU fő klímapolitikai eszköze a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A rendszer lényege, hogy az ipari üzemek és energiatermelők korlátozott mennyiségű szén-dioxid-kibocsátási engedélyt kapnak, és ha többet szeretnének kibocsátani, vásárolniuk kell más cégektől. Az ETS célja, hogy pénzügyi ösztönzőkkel csökkentse a károsanyag-kibocsátást, miközben az engedélyek ára révén a szén-dioxid-termelés gazdasági költsége is érvényesül.

Lengyelország eddig sem volt híve a brüsszeli klímapolitikának

Varsó korábban már jelezte, hogy az ETS2 bevezetését el kell halasztani. Az ellenzéki Jog és Igazságosság párt képviseletében Przemyslaw Czarnek határozattervezetet nyújtott be a parlamentben, amely kötelezné Tusk kabinetjét, hogy két héten belül készítsen tervet Lengyelország kilépésére az ETS-rendszerből.