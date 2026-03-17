A NATO hátat fordított Amerikának, Trump azonnal reagált és ez vészjósló: "Nincs szükségünk rájuk"

Donald Trump újabb, szövetségeseinek szóló üzenettel került a nemzetközi figyelem középpontjába, amely egyszerre érinti a NATO jövőjét, a globális energiapiacot és a Közel-Kelet egyre feszültebb biztonsági helyzetét.

Trump a Truth Social oldalán fakadt ki

„Az Egyesült Államokat arról tájékoztatta NATO-szövetségeseinek többsége, hogy nem akarnak részt venni katonai műveletünkben az iráni terrorista rezsimmel szemben a Közel-Keleten, annak dacára, hogy szinte minden ország határozottan egyetért azzal, amit teszünk, és hogy Irán semmilyen formában sem juthat atomfegyverhez. Ugyanakkor nem vagyok meglepődve cselekményeiken, mert”

mindig is egyirányú utcaként tekintettem a NATO-ra, ahol évente dollárok milliárdjait költjük el ezen országok védelmére.

„Mi megvédjük őket, de ők nem tesznek értünk semmit, különösen szükséghelyzetben. Szerencsére megtizedeltük az iráni hadsereget, a haditengerészetük, légierejük, légvédelmük és radarrendszerük a múlté, de talán a legfontosabb, hogy vezetőik szinte minden szinten szintén a múltéi, hogy sose fenyegethessenek többé minket, közel-keleti szövetségeseinket, vagy a világot!” – írta.

„Annak a ténynek köszönhetően, hogy ilyen katonai sikert értünk el, többé már nincs szükségünk vagy vágyunk a NATO-tagállamok segítségére– sosem volt szükségünk rá! Hasonlóan Japán, Ausztrália vagy Dél-Korea esetében. Valójában, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke – amely messze a világ leghatalmasabb országa – kijelentem: nincs szükségünk senki segítségére!” – írta az amerikai elnök.

Már korábban is „nagyon rossz jövőt” jósolt az elnök

Donald Trump figyelmeztetett, hogy a NATO-ra „nagyon rossz” jövő vár, ha az USA szövetségesei nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában, ezzel üzenetet küldve az európai országoknak, hogy csatlakozzanak az iráni háborús erőfeszítéseihez.

Az amerikai elnök vasárnap a Financial Timesnak adott interjúban elmondta, hogy

elhalaszthatja a hónap végén esedékes csúcstalálkozóját Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel, hogy nyomást gyakoroljon Pekingre a Hormuzi-szoros ügyében.

„Teljesen helyénvaló, hogy azok, akik a szorosból profitálnak, segítsenek biztosítani, hogy ne történjen semmi baj” – mondta Trump, azzal érvelve, hogy Európa és Kína – az Egyesült Államokkal ellentétben – nagymértékben függ a Perzsa-öbölből származó olajtól.