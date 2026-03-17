„Akkor már inkább Zelenszkij” – Megdöbbentő kijelentést tett Magyar Péter belső embere

Döbbenetes párbeszéd hangzott el Volodimir Zelenszkijt éltetve a Tisza Párthoz szorosan kötődő Kontrollon, amiből újra bebizonyosodott, hogy Magyar Péter és köre Ukrajna mellett áll.

Botrányos leleplezés történt a Magyar Péter vezette Tisza Párt körül, ami behozza a képbe Volodimir Zelenszkijt is / Fotó: Marton Monus / Reuters

Kéri Zelenszkijt kéri vezetőnek

A Kéri Kérdi nevű podcastban a Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László kérdezte a Tisza-párthoz közeli Virág Andrea politológust és Ranschburg Zoltán politikai elemzőt. Alapvetően a március 15-i események szolgáltatták a témát, és a beszélgetés végén Orbán Viktor egyik kijelentésére terelődött a szó.

Mint ismert, Orbán Viktor a Békemeneten elmondott beszédében úgy fogalmazott, a választás tétje az, hogy ki alakítson kormányt, „én vagy Volodimir Zelenszkij”. Kéri a stúdióban igyekezett kommentálni a megnyilvánulást, és meglepően őszintének mutatkozva az ukrán elnök mellett tette le a voksát – közölte az Ellenpont.

„És nem lehet, hogy az volt a pozitív üzenet, hogy Zelenszkij vagy én [Orbán Viktor]? Hmm. Tudod, mit? Akkor már inkább a Zelenszkij” – fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, amin két beszélgetőpartnere lelkesen nevetett. A jelenet különösen ízléstelen volt annak fényében, hogy az elmúlt hetekben több ukrán politikus és médiaszereplő is halálosan megfenyegette Orbán Viktort,

ezzel súlyos nemzetközi botrányt okozva.

A Kéri László által dicsőített Volodimir Zelenszkij is így tett, amikor a március eleji kormányülésen a magyar kormányfő megöléséről beszélt. A labilis idegállapotban lévő ukrán elnök minden határt túllépve úgy fogalmazott, hogy ha Orbán Viktor nem változtat a politikáján, akkor megadja az ukrán katonáknak a címét.

Zelenszkij embere lenézően nyilatkozott a miniszterelnökről

Legutóbb pedig Hrihorij Omelcsenko, az ukrán titkosszolgálat volt tisztje fantáziált Orbán Viktor kivégzéséről. Előbb azt üzente a magyar kormányfőnek, hogy „kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk”, majd hozzátette, hogy „addig játszik, amíg öt golyót nem kap”.

A magyarországi baloldali politikusok egyszer sem álltak ki Orbán Viktor mellett, és egyszer sem határolódtak el az ukránok fenyegetéseitől. De legalább most Kéri László szavaiból kiderült, miért is maradtak némák, és kinek a pártján állnak valójában – fogalmazott az Ellenpont.