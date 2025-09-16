Orbán Viktor totális káoszról és óriási tömegekről írt – félreérthetetlen üzenetet közölt a miniszterelnök: nincs kompromisszum!

„Magyarország nem lesz bevándorlóország. Migráció ügyében nem kötünk kompromisszumot” – írta Orbán Viktor kedden a Facebookon.

Orbán Viktor közölte: a kormány nem köt kompromisszumot / Fotó Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő a közösségi oldalán a „Tíz éve ellenállunk” mappában osztott meg több képet is arról az időszakról, amikor Magyarországon keresztül óriási tömegben vonultak át illegális bevándorlók Ausztria felé.

„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek.

De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – fogalmazott korábban Orbán Viktor.

„De mi történt tíz év alatt?” – tette fel fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” – fogalmazott kormányfő.

Hozzátette, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.

Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak

– fogalmazott.

A kormányfő szerint „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek”. A levélben kifejti: Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok. Tavaly Európa határai mentén összesen 330 ezer illegális bevándorlót állítottak meg, és ebből 270 ezret a magyar–szerb határon.