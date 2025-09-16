Deviza
kormányfő
illegális bevádorlás
Európa

Orbán Viktor totális káoszról és óriási tömegekről írt – félreérthetetlen üzenetet közölt a miniszterelnök: nincs kompromisszum!

A kormányfő megosztott több képet is arról az időszakról, amikor Magyarországon keresztül óriási tömegben vonultak át illegális bevándorlók Ausztria felé. Orbán Viktor közölte, hogy migráció ügyében nem kötnek kompromisszumot.
VG
2025.09.16., 10:50
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Magyarország nem lesz bevándorlóország. Migráció ügyében nem kötünk kompromisszumot” – írta Orbán Viktor kedden a Facebookon.

Orbán Viktor közölte: a kormány nem köt kompromisszumot
Fotó Orbán Viktor / Facebook

A kormányfő a közösségi oldalán a „Tíz éve ellenállunk” mappában osztott meg több képet is arról az időszakról, amikor Magyarországon keresztül óriási tömegben vonultak át illegális bevándorlók Ausztria felé. 

„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. 

De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – fogalmazott korábban Orbán Viktor. 

„De mi történt tíz év alatt?” – tette fel fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán.  „Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” – fogalmazott  kormányfő. 

Hozzátette, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. 

Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak

– fogalmazott. 

A kormányfő szerint „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek”. A levélben kifejti: Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok. Tavaly Európa határai mentén összesen 330 ezer illegális bevándorlót állítottak meg, és ebből 270 ezret a magyar–szerb határon.

2 perc
Blackwell

Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

A drága, korlátozott teljesítményű modell nem tudja felvenni a versenyt a szürkepiacon féláron kapható tiltott csipekkel, miközben mindenki a H20 és a jóval erősebb B30A engedélyezésére vár.
7 perc
MKIK

Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások – már külföldről kopogtatnak a bejelentés miatt

A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k kapcsolatépítésére.
2 perc
usa

Amerika 60 nap alatt megállítja az orosz-ukrán háborút — ezért hatalmas árat fizethet Európa

Amerika beszünteti a háborút, de magas árat követel érte.

