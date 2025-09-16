Orbán Viktor: fegyvernek nincs helye a közéletben

„35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere” – írta kedden délután Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök posztja szerint ez a közelmúltban a Tisza Pártnál megtörtént. Ezzel arra utalt, hogy a Mandiner keddi cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz úgy szólalt fel egy fórumon, hogy ruhája alatt egy ismeretlen eredetű, fegyvertáskára is hasonlító tárgy körvonala volt látható.
A kormányfő kiemelte, hogy fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben.
„A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!” – zárta sorait Orbán Viktor.
A kormányfő az elmúlt napokban különösen aktív volt a közösségi oldalán. Kedden délelőtt arról tett közzé bejegyzést, hogy Magyarország nem lesz bevándorlóország, a migráció ügyében a kormány nem köt kompromisszumot.
A kormányfő a közösségi oldalán a „Tíz éve ellenállunk” mappában osztott meg több képet is arról az időszakról, amikor Magyarországon keresztül óriási tömegben vonultak át illegális bevándorlók Ausztria felé.
„Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek.
De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük” – fogalmazott korábban Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint „2015 óta megelőztük több mint egymillió illegális migráns belépését az EU területére, köszönhetően a robusztus magyar határvédelmi rendszernek”. A levélben kifejti, hogy Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok. Tavaly Európa határai mentén összesen 330 ezer illegális bevándorlót állítottak meg, és ebből 270 ezret a magyar–szerb határon.
De mi történt tíz év alatt? – teszi fel a kérdést Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat – sorolja az égető problémákat a kormányfő. – Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.”
