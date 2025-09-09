Orbán Viktor váratlanul megnevezte, ki verte szét a V4-ek szövetségét, de rögtön nagy tervet jelentett be: "A győzelem után fölizmosítjuk"

„Tavaly számos kérdést hagytunk nyitva a kötcsei találkozó beszélgetéseinek során. A 2025-ös évben az ott nyitva hagyott kérdések szinte mindegyikére megkaptuk a válaszokat. És a tavaly ilyenkor megfogalmazott feltételezéseink nagy részét is igazolták a történések” – emelte ki a Kötcsei pikniken tartott beszédében a V4-ek kapcsán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint szükség van egy erős V4-re / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök szerint visszatérhet és újra föltámadhat V4? Orbán szerint a négy ország szövetségét német vezetéssel sikerült szétverni lengyel és cseh közreműködéssel az elmúlt két-három évben, de ez most megváltozhat.

„Lengyelországban új elnök van, aki V4-et akar, Csehországban Babiš ante portas, Csehország nyugati kalandjának könnyen lehet, hogy vége lesz, és októberben visszatérnek az erős közép-európai gazdaságépítés programjához” – mondta a kormányfő. Orbán szerint a másik lehetőség, hogy kitartunk a saját, magyar programunk és modellünk mellett, ezt javasolja, ajánlja a kormány. Szerinte ez

egy munkaalapú állam,

közös piac, de nemzeti gazdaságpolitika,

kimaradás az orosz-ukrán háborúból,

kimaradni a közös adósságból,

Ukrajnának tagság nem, csak stratégiai partnerség,

nemzeti energiapolitika,

a migráció elutasítása,

nincs vegyes társadalom, van viszont gyermekvédelem,

újraszervezzük a V4-et,

és speciális kapcsolatokat ápolunk az USA-val, Kínával és Oroszországgal.

A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország egy tízmilliós ország. Egy olyan ország, amelynek nincsenek természeti kincsei, és ami egy ingatag térség közepén helyezkedik el. Emiatt ez egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége.

„Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Ezt kell mindenkinek észben tartania a következő hónapokban. A győzelem után pedig fölizmosítjuk a V4-et, a Patriótákat Brüsszelben megkétszerezzük, Brüsszelt bevesszük” – mondta Orbán Viktor.

