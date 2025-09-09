Orbán Viktor váratlanul megnevezte, ki verte szét a V4-ek szövetségét, de rögtön nagy tervet jelentett be: "A győzelem után fölizmosítjuk"

„Tavaly számos kérdést hagytunk nyitva a kötcsei találkozó beszélgetéseinek során. A 2025-ös évben az ott nyitva hagyott kérdések szinte mindegyikére megkaptuk a válaszokat. És a tavaly ilyenkor megfogalmazott feltételezéseink nagy részét is igazolták a történések” – emelte ki a Kötcsei pikniken tartott beszédében a V4-ek kapcsán Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint visszatérhet és újra föltámadhat V4? Orbán szerint a négy ország szövetségét német vezetéssel sikerült szétverni lengyel és cseh közreműködéssel az elmúlt két-három évben, de ez most megváltozhat.
„Lengyelországban új elnök van, aki V4-et akar, Csehországban Babiš ante portas, Csehország nyugati kalandjának könnyen lehet, hogy vége lesz, és októberben visszatérnek az erős közép-európai gazdaságépítés programjához” – mondta a kormányfő. Orbán szerint a másik lehetőség, hogy kitartunk a saját, magyar programunk és modellünk mellett, ezt javasolja, ajánlja a kormány. Szerinte ez
A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország egy tízmilliós ország. Egy olyan ország, amelynek nincsenek természeti kincsei, és ami egy ingatag térség közepén helyezkedik el. Emiatt ez egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége.
„Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni. Ezt kell mindenkinek észben tartania a következő hónapokban. A győzelem után pedig fölizmosítjuk a V4-et, a Patriótákat Brüsszelben megkétszerezzük, Brüsszelt bevesszük” – mondta Orbán Viktor.
Új bejegyzéssel jelentkezett csütörtökön közösségi oldalán a miniszterelnök. Mint írta, „az Otthon Start iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Most vagy soha! A bankok egymás sarkát tapossák. Az albérleti díjak csökkennek. Az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk!”
„Babis barátunkat hazaengedték a kórházból. Fico után ő a második áldozata az agresszív Brüsszel- és ukránbarát balhépolitikának. Kiskakasék azt akarják, hogy Magyarország legyen a harmadik. Nem fogjuk hagyni! Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát!” – szögezte le Orbán Viktor, aki fontos bejelentést tett: „Bóka miniszter hazajött Lengyelországból. A legjobb híreket hozta Lengyelország elnökétől. Megkezdjük a lengyel–magyar együttműködés újjáépítését. Fico tartja magát, Babis a kapuk előtt, januártól újraindulhat a V4. Hajrá!”
