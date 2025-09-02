Orbán Viktor reagált a brutális támadásra: „Jobbulást, barátom!"

Támadás érte Andrej Babis volt cseh kormányfőt hétfőn délután, támadója hátulról néhányszor fejbe ütötte egy mankóval. Az esetre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált az X-en: a miniszterelnök jobbulást kívánt neki, és kiemelte, nem is csodálkozik azon, hogy Szlovákia után a cseh politikában is megjelent az erőszak.

Orbán Viktor reagált az Andrej Babis elleni támadásra: „Nem fogják megállítani” / Fotó: NurPhoto via AFP

Babist az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen támadták meg. A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, Babist pedig a frydek-místeki kórházba vitték kivizsgálásra. Orbán Viktor a következőt írta az X-en az eset kapcsán:

Szlovákia után a cseh politikába is beszivárgott az erőszak. Nem is csodálkozom. Andrej Babis politikai ellenfelei már évek óta démonizálják őt. Ez lett az eredménye. De nem fogják megállítani. Tovább fog menni, és indulni fog a választásokon! Jobbulást, barátom!

Vít Rakusan cseh belügyminiszter az eset kapcsán így nyilatkozott: „Az erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babis ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban.” Karel Havlícek, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) alelnöke szerint az Andrej Babis elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye.

Orbán Viktor nem véletlenül emelte ki Szlovákiát: 2024 tavaszán több pisztolylövéssel megsebesítették Robert Fico miniszterelnököt a nyitrabányai kultúrház előtt. A merénylő egy lévai nyugdíjas, Juraj Cintula volt. Robert Fico néhány hetes hallgatást követően, június 5-én szólalt meg először, és nem a társadalmi megbékélést hirdette. A miniszterelnök kifejtette: a merénylőnek ugyan megbocsát, de kemény szavakkal bírálta a szerinte gyűlöletkeltő ellenzéket. A politikától nem vonult vissza, de a Smer vezetője sokak szerint megváltozott: kevesebbet egyeztet másokkal, és csak egy szűk bizalmi körére támaszkodik.