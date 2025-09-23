Rosszkor vették elő a turisták, kitoloncolhatják őket

Kitoloncolhatják Norvégiából azt a két szingapúri turistát, aki drónt reptetett Oslo belvárosa fölött, megsértve ezzel a vonatkozó tilalmat.

Két szingapúri turistát állítottak elő Oslóban, miután drónt reptettek a norvég főváros kiemelt intézményei felett / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A középkorú szingapúri házaspárt hétfő este állították elő, miután felmerült a gyanú, hogy ők reptettek egy drónt Oslóban az operaház épülete és az Akershus történelmi erőd fölött. Az eset pár órával azelőtt történt, hogy néhány órára fel kellett függeszteni a forgalmat az oslói és a koppenhágai repülőtéren drónberepülések miatt.

Az Akershus erőd közelében található egy kompkikötő és egy, a hadsereg által használt terület is.

André Kvistad Alme helyettes ügyész elmondta: eljárást folytatnak az ügyben a légi közlekedési szabályok megsértése címén, és bár a vizsgálat még kezdeti szakaszban van,

pillanatnyilag nincs ok azt feltételezni, hogy a szingapúri turisták ügyének köze lehet a repülőterek forgalmának megzavarásához.

Mint a Világgazdaság is megírta, hétfőn délután órákra megbénultak az oslói és a koppenhágai repülőterek, mivel ismeretlen drónok megsértették a Dánia és Norvégia fővárosa feletti légteret. Több járatot töröltek, illetve a malmői repülőtérre irányítottak át. Helyi idő szerint 23 óra körül az egyik repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a légtérzár ellenére, mivel nem volt elég üzemanyaga ahhoz, hogy máshol landoljon.

Később, este 11:30-kor több drónt is észleltek az oslói Gardermoen repülőtér felett. Kezdetben az összes forgalmat egyetlen kifutópályára terelték. Azonban egy órával a drón újbóli megjelenése után a repülőteret teljesen lezárták.