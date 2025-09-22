Hajmeresztő ügyben szólalt meg az uniós biztonsági vezető: ebben az esetben lövik le az orosz MiG-31-eseket

Az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai bizottságának elnöke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann a Tagesspiegelnek adott interjúban kijelentette, hogy Európai Unió országainak határait megsértő orosz repülőgépek megsemmisítése csak a legvégső esetben jöhet szóba. Mint ismert, múlt héten orosz MiG–31-es vadászgépek repültek be Észtország és Lengyelország légterébe is.
„Lelőni őket rendkívüli intézkedés lenne. A légierőnk tudja, mikor és mit kell tennie” – jelentette ki a német politikus, aki úgy véli, hogy a német légierő feladata nem az ország területére behatoló harci repülőgépek megsemmisítése.
Az észtországi incidens után pénteken Kristen Michal észt miniszterelnök kijelentette, Tallinn úgy döntött, hogy a NATO alapokmányának 4. cikkelye szerinti konzultációt kér. Ez a cikkely lehetővé teszi, hogy ha bármelyik tagállam úgy érzi, területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélyben van, a szövetség többi tagjának kötelező összeülnie a helyzet megvitatására. Ez a cikkely diplomáciai lépéseket tesz lehetővé, mielőtt katonai beavatkozásra kerülne sor.
A Ria Novoszty orosz hírügynökség arról írt, hogy az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a három MiG–31-es vadászgép pénteken tervezett repülést hajtott végre Karéliából a kalinyingrádi régió repülőterére. A repülés szigorúan a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően történt, a repülés során az orosz repülőgépek nem tértek el a megállapodott légtérből, és nem sértették meg Észtország légterét. A repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizein haladt, több mint három kilométerre Vaindlo szigetétől. Az orosz közlemény ugyanakkor nem tér ki a lengyel légtér megsértésére.
Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le, vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.
A legtöbb repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet, egyformán 25-öt a rosztovi és a krasznodari régió légterében semmisítettek meg, további 19-et belgorodi, 13-at az asztrahani, tízet pedig a Krím-félsziget felett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.