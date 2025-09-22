Hajmeresztő ügyben szólalt meg az uniós biztonsági vezető: ebben az esetben lövik le az orosz MiG-31-eseket

Az Európai Parlament biztonság- és védelempolitikai bizottságának elnöke, Marie-Agnes Strack-Zimmermann a Tagesspiegelnek adott interjúban kijelentette, hogy Európai Unió országainak határait megsértő orosz repülőgépek megsemmisítése csak a legvégső esetben jöhet szóba. Mint ismert, múlt héten orosz MiG–31-es vadászgépek repültek be Észtország és Lengyelország légterébe is.

Nem múlt el az aggodalom az orosz MiG–31-esek miatt / Fotó: AFP

„Lelőni őket rendkívüli intézkedés lenne. A légierőnk tudja, mikor és mit kell tennie” – jelentette ki a német politikus, aki úgy véli, hogy a német légierő feladata nem az ország területére behatoló harci repülőgépek megsemmisítése.

Az észtországi incidens után pénteken Kristen Michal észt miniszterelnök kijelentette, Tallinn úgy döntött, hogy a NATO alapokmányának 4. cikkelye szerinti konzultációt kér. Ez a cikkely lehetővé teszi, hogy ha bármelyik tagállam úgy érzi, területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélyben van, a szövetség többi tagjának kötelező összeülnie a helyzet megvitatására. Ez a cikkely diplomáciai lépéseket tesz lehetővé, mielőtt katonai beavatkozásra kerülne sor.

A Ria Novoszty orosz hírügynökség arról írt, hogy az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a három MiG–31-es vadászgép pénteken tervezett repülést hajtott végre Karéliából a kalinyingrádi régió repülőterére. A repülés szigorúan a nemzetközi légtérhasználati szabályoknak megfelelően történt, a repülés során az orosz repülőgépek nem tértek el a megállapodott légtérből, és nem sértették meg Észtország légterét. A repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizein haladt, több mint három kilométerre Vaindlo szigetétől. Az orosz közlemény ugyanakkor nem tér ki a lengyel légtér megsértésére.

Száznál is több drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le, vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A legtöbb repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet, egyformán 25-öt a rosztovi és a krasznodari régió légterében semmisítettek meg, további 19-et belgorodi, 13-at az asztrahani, tízet pedig a Krím-félsziget felett.