Ezt mindenki megérzi: leállhat a világ egyik legnagyobb repülőtere - felháborodtak a légitársaságok

A tájfun erejét jól mutatja, hogy Hongkong rekordsebességű, 220 km/h-s szélre számít, árvízvédelmi intézkedéseket is elrendeltek. Jó esély van arra, hogy kedd estétől kezdődően 36 órára felfüggesztik az összes repülőjáratot a hongkongi repülőtéren – írja az SCMP.
Az 1998-ban megnyílt Hongkongi Nemzetközi Repülőtér a világ legforgalmasabb teheráru-központja és egyik legforgalmasabb személyszállító repülőtere. Itt található a világ egyik legnagyobb utasterminálja is.
A Hongkongi Nemzetközi Repülőtér, amely 2024 elején mintegy 60 000 embert foglalkoztatott, fontos szerepet játszik Hongkong gazdaságában: a GDP több mint 10 százalékát adja.
A reptérről több mint 100 légitársaság üzemeltet járatokat a világ több mint 180 városába.
Széles áramlásával és gyors mozgásával a Ragasa jelentős veszélyt jelent majd Guangdong partjaira
– mondta Choy Chun-wing, az előrejelző szolgálat vezető tudományos munkatársa egy rádióműsorban. A Repülőtéri Hatóság közölte, hogy szoros kommunikációt folytat az illetékes kormányzati szervekkel a vészhelyzeti intézkedések végrehajtásával kapcsolatban. Az Obszervatórium figyelmeztetett, hogy a szél a partokon és a magaslatokon elérheti a hurrikán erejűt, miközben a város part menti területein a vízszint is mintegy 2 méterrel emelkedhet.
Ha a 8-as szintet eléri a tájfun, amire minden esély megvan, akkor leállítják a vasúti, illetve a buszközlekedést is. A vasúttársaság a felsővezetékek körüli ágak levágására utasította munkatársait, a nagyobb károk elkerülésére.
A hongkongi székhelyű Greater Bay Airlines légitársaság vasárnap bejelentette, hogy 16, a városból és a városba tartó járatot törölt, amelyeket kedd és csütörtök között terveztek közlekedtetni. A járatok indulási vagy érkezési helye Quanzhou (Fujian), Zhangjiajie (Hunan), Huangshan (Anhui), Tajpej és Tokió lettek volna.
Az akció a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik. Autógyárak után most rájuk került a sor, európai repülőterek támadás alatt állnak. A történtek hátteréről azt kell tudni, hogy a beszállást kezelő eszközök elleni kibertámadás következtében több nagy európai repülőtéren, így a londoni Heathrow-n is járattörlések és jelentős késések voltak szombaton. A brüsszeli repülőtér most viszont közölte: vasárnap a járatok felét le kell mondani.
