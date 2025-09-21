Elesett az első nemzetközi repülőtér Európában, nem bírta ki a brutális támadást: tömegesen törlik a járatokat

Ahogy arról a hétvégén többször is írtunk, európai repülőterek támadás alatt állnak, kibertámadás ért több európai repülőteret. Ennek mostanra egyes helyszíneken brutálisak a következményei.

Európai repülőterek támadás alatt: tömegesen törlik a járatokat / Fotó: Shutterstock, illusztráció

A történtek hátteréről azt kell tudni, hogy a beszállást kezelő eszközök elleni kibertámadás következtében több nagy európai repülőtéren, így a londoni Heathrow-n is járattörlések és jelentős késések voltak szombaton. A brüsszeli repülőtér most viszont közölte: vasárnap a járatok felét le kell mondani.

A fejlemények kapcsán a Világgazdaságnak nyilatkozott a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport, ebből derült ki, szombaton hogyan hatott a budapesti légi közlekedésre a rendkívüli fejlemény.

Fontos leszögezni, hogy a támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba az egészségügytől a védelemig, a kiskereskedelemtől az autógyártásig.

Legutóbb a Jaguar Land Rover luxusautó-gyártó cég kényszerült egy ilyen támadás miatt egy időre szüneteltetni a gyártást.

Visszatérve a friss esetre, a szombati támadás célpontja a Collins Aerospace amerikai vállalat világszerte több légitársaság és légikikötő által működtetett MUSE nevű szoftvere volt. A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei „kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat” jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég részéről hozzátették, hogy dolgoznak a hiba kijavításán.

Később a Heathrow, Európa legforgalmasabb repülőtere bejelentette, hogy az érintett repülőterek között van.

Üzemzavarról számolt be a brüsszeli

és a berlini repülőtér is.

Majd az írországi Dublin és Cork repülőtere szintén kisebb üzemzavarokról adott hírt.

Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben közép-európai idő szerint 13:30-ig huszonkilenc érkezést és indulást töröltek – közölte a Cirium repülési adatszolgáltató. Eredetileg 651 indulást terveztek Heathrow-ról, 228-at Brüsszelből, és 226-ot Berlinből szombaton. A brüsszeli repülőtér immáron viszont bejelentette, hogy arra kérte a légitársaságokat:

töröljék a vasárnapra tervezett járatok felét,

hogy elkerüljék a hosszú sorokat és az utolsó pillanatban történő járattörléseket. A fennakadás tehát vasárnap várhatóan folytatódnak, bár egy európai uniós szóvivő arról beszélt, hogy egyelőre nincs tudomásuk „széles körű vagy súlyos támadásról”, de folyik a vizsgálat az incidens ügyében.