Botrányos késés Ferihegyen: megszólalt a Wizz Air, ezért kellett lecserélni a járat személyzetét – feketelistán a balhézó utas, milliókat fizethet

Szokatlan incidens miatt nem tudott órákon át elindulni a légitársaság egyik gépe. A Wizz Air lapunknak küldött válaszában közölte álláspontját. A légitársaság megtette a szükséges lépéseket.
VG
2025.09.22, 06:47
Frissítve: 2025.09.22, 06:55

Nem mindennapi történet kering a közösségi médiában. Az Egyiptomi utazások szuper áron, szállás, transzfer, programok nevű Facebook-csoportban az egyik felhasználó arról írt szombaton, hogy az aznap, 14:25-kor a ferihegyi repülőtérről induló repülőgépük, amellyel a Wizz Air a Budapest–Hurghada-útvonalat repülte volna, szokatlan okokból szenvedett el hosszú késést. Történt, hogy lopás gyanúja miatt kihívták a rendőrséget a géphez, csakhogy ez olyannyira elhúzódott, hogy közben lejárt a személyzet munkaideje, ezért meg kellett várni a tartalékosokat. Az esetről megkérdeztük a légitársaságot is.

Wizz Air
A Wizz Air feketelistára tette az eset érintettjét / Fotó: AFP

Lapunknak küldött válaszában a Wizz Air azt írta, hogy szombati Budapest–Hurghada járatának egyik utasa miatt rendőri intézkedésre volt szükség. Emiatt a járat nem tudott időben elindulni, amelynek következtében a Wizz Air személyzetének munkaidejébe nem fért volna bele a visszaút Budapestre, így be kellett hívni a készenlétben lévő kollégákat.

A légitársaság kiemelte, hogy a rendőrség munkáját minden esetben támogatta és támogatja, az eljárás részleteiről bővebb tájékoztatást nem adhat. A Wizz Air az ügynek éppúgy elszenvedője, mint a tisztességes, szabálykövető utasai, akik kénytelenek voltak hosszú órákon át várakozni.

A rendbontó utasok ellen mindig, így ebben az esetben is, a Wizz Air a zéró tolerancia elvét alkalmazza szabálykövető utasai és saját üzleti érdekei védelmében. Az elfogadhatatlan magatartásból következő költségeket a légitársaság a rendbontó utasra, utasokra terheli, amelynek összege elérheti a több millió forintot. A mostani eset érintettje azonnali hatállyal a Wizz Air feketelistájára került, vele szemben a légitársaság megteszi a szükséges jogi lépéseket – zárta közleményét a magyar gyökerű légitársaság.

Óriási sztrájk jön egy hét múlva, Ferihegy sem ússza meg

Miután szeptember elején véget ért a törvényileg előírt, július végétől tartó sztrájktilalom, a szakszervezetek kaptak az alkalmon, hogy éljenek a nyomásgyakorlással. Olaszországban több sztrájkot is tartanak szeptemberben, szinte minden napra jut egy-egy munkabeszüntetés. Az utazók így tömegközlekedési zavarokra számíthatnak – írja az Euronews.

Az Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztérium több mint 20 különálló szeptemberi sztrájkot erősített meg, amelyek a légi közlekedést, a vasutat és a helyi közlekedést érintik a hónapban. A legtöbb látogató számára a legnagyobb fennakadások szeptember közepén és végén esedékes hétvégéken lehetnek.

Az országos munkabeszüntetés várhatóan a milánói repteret és a vasutat érinti a legsúlyosabban szeptember 26-án, pénteken.

Kritikus szint alá esett a Wizz Air árfolyama, jöhet-e fordulat a papírban?

Beesett 50 napos mozgóátlaga alá a Wizz Air árfolyama szerdán Londonban, a részvények 12,59 angol fonton búcsúztak a parkettől, ami 4 pennyvel múlja alul a befektetők által árgus szemmel figyelt kritikus szintet.

A Wizz Air esetében azonban egyértelműen csökkenő trendről van szó, lévén az árfolyam az utóbbi fél évben 17,7 angol fontról 29 százalékkal zuhant, az elmúlt hónapban pedig csaknem 9 százalékos volt a lemorzsolódás.

