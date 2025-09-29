Újabb brutális elszólás Magyar Péter emberétől – ez már az a kategória, ahonnan nincs visszaút – videó!

Az Ellenpont portál szerint Bod Péter Ákos, a Tisza Párt tanácsadója egyértelműen kijelentette: az új kormány nem tehet mást, mint bele kell mennie Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. A lap véleménye szerint „mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt”.
A közgazdász szerint kizárólag a presztízsveszteség kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi 1 millió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Bod Péter Ákos arról beszélt egy videóban, amit a Mediaworks kiadványa talált, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot.
A lap ebből azt a következtetést vonta le, hogy „a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába: egyszerűen fogalmazva a migránsok beengedésébe, és szétosztásába”.
Az Ellenpont szerzője úgy látja, hogy itt nem büszkeségről vagy presztízsről van szó, hanem arról, hogy a magyar kormány a határon kívül szeretné tartani a migráció okozta negatív hatásokat, így a bűnözést, a terrorizmust és a szociális problémákat. Az Európai Unió által előírt kötelezettség szerint azonban hazánknak a határán belül kellene lefolytatni a migránsokkal szemben a menekültügyi eljárást. Az EU Új migrációs és menekültügyi paktuma értelmében pedig szét kellene osztani a beengedett migránsokat.
Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor kormánya nem hajtja végre az uniós tagságból fakadó kötelezettségét, és Magyarország ezért kapott több száz millió eurós bírságot az Európai Uniótól.
A lap által elemzett videó egy egy percnél is rövidebb részlet egy interjúból, amelyből nem derül ki, hogy Bod Péter Ákos kinek és mikor adta, valamint hogy a gondolatatát milyen szövegkörnyezetben fejtette ki. Mivel a videót az Ellenpont YouTube-csatornájára töltötték fel, a kormánypárti lapnak ismernie kellene ezeket, és a szakmaiság jegyében kellene hivatkoznia a fentiekre, ám ezt sem a videómegosztó portálon, sem a cikkében nem tette meg.
A kormánypárti Ellenpont máskor is foglalkozott a legnagyobb ellenzéki párt szakértőivel. Mint pár napja rávilágított, Simonovits András közgazdász az ATV-nek adott interjúja elején tagadta, hogy Magyar Péter pártjának tanácsadója lenne, amit a végén sem ismert el, viszont akkor beismerte, hogy szimpatizál a Tiszával.
A lap érdekes adaléknak tartja azt is, hogy az interjúban arról is panaszkodik Simonovits, hogy 2008 és 2010 között létezett a költségvetési hivatalnak egy szaktitkársága, amelyet Orbán Viktor megszüntetett. Simonovits kritikája azonban az Ellenpont szerzője szerint zavaros és megalapozatlan. Költségvetési hivatal ugyanis sosem létezett, így szaktitkársága sem volt, ellenben létezett Költségvetési Tanács, amely létezik ma is. Ennek a titkársága 2010-ben valóban megszűnt, mivel kétéves fennállása alatt kis híján csődbe jutott az ország a tanácsaik mellett, viszont közel egymilliárd forintba került a 40 fős titkárság (akkori áron), ezért a Fidesz megszüntette. Maga a tanács jelenleg is azonos jogkörrel tevékenykedik.
A szintén mediaworksös Magyar Nemzet múlt heti cikkében úgy látja, hogy „Magyar Péter ősellenségnek tekinti a nyugdíjasokat – ez derült ki összességében az elmúlt hónapokban”. A Világgazdaság szemléje alapján a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita és Magyar Péter egyértelművé tették, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölnék.
A lap felidézte Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója szavait is, aki egy tavaly őszi facebookos bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta, hogy a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók”.
