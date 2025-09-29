Orbán Viktor elárulta, melyik politikus teljesítménye nyűgözi le: „sokkal színesebb figura, mint én”

A politika véresen komoly dolog, a közösségi élet egy-egy döntéssel borzalmas károkat tud elszenvedni, ha olyanok kezébe kerül a kormányrúd, mint a brüsszeliek – mondta Orbán Viktor a Harcosok órája nevű YouTube-csatornán

Orbán Viktor a Harcosok órája nevű YouTube-csatornán elárulta, melyik politikus teljesítménye nyűgözi le / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Magyar Nemzet szemléje szerint a miniszterelnök azt is mondta, hogy nem szereti az embereket a Tiszához köthető szakértő. Ezt azután jelentette ki, hogy Németh Balázs műsorvezető bemutatott egy videót, amelyen Petschnig Mária Zita a családtámogatásokat kritizálta.

A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a Tisza által bevezetni tervezett

vagyonadóhoz meg kell tudni, hogy kinek mekkora a vagyona.

„Az államnak nyilvántartást kell vezetnie, amit ellenőrizni kell. Egyszer már végigcsinálta ezt Magyarország, és mindenki megutálta” – mondta.

A kormány filozófiáját Orbán Viktor úgy jellemezte: alacsony adókulcsok, de mindenkitől beszedik az adót. A tiszások egy adóhatósági új bürokráciáról beszélnek, amivel megint a középosztály jár rosszul.

A magyar drónokról, amelyek ukrán források szerint megsértették az ukrán légteret, a miniszterelnök azt mondta, hogy

Ukrajnának a keleten repülő drónokkal kellene foglalkoznia, innen nem fogja senki megtámadni.

Érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy Ukrajna elvesztette szuverenitását, amikor területének jelentős részét elfoglalták az oroszok, a maradékot pedig a Nyugat tartja el.

Orbán Viktor nem érti a nyugat-európaiak testtartását, úgy csinálnak, mint akik veszélyben vannak. Szerinte nem kell elveszíteni a fejünket, Oroszországban 130 millió ember él, az unióban 400 millió. Az unió egy nagy gazdaság, az oroszoké jóval kisebb. Oroszország hozzánk képest gyenge katonailag is, gazdaságilag is. Azt játsszák ehhez képest, hogy mi vagyunk a gyengék.

A miniszterelnök elmondta, hogy figyeli a csehországi kampányt Andrej Babis miatt, akinek jó esély van, hogy a legtöbb szavazatot kapja. Emlékeztetett, hogy korábban megtörtént, hogy nyert a korábbi cseh kormányfő pártja a választáson, de nem tudott kormányt alakítani. „Reméljük ez nem történik meg újra Csehországban” – tette hozzá.