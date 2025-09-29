Kihirdették a döntést az üzemanyagról: teljes drágulás lép életbe keddtől Magyarországon – ezek az új literenkénti árak

A múlt héten az európai üzemanyagárak szempontjából kulcsfontosságú Brent kőolajfajta drágult, és a dollár forinttal szembeni árfolyama is emelkedett, így nem jelenthet nagy meglepetést, hogy a hazai benzinkutakon is áremelkedésre lehet számítani.

Fotó: Székelyhidi Balázs

A Holtankoljak információi szerint az üzemanyagok nagykereskedelmi ára keddtől mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább emelkedik, az előbbi literenként bruttó 2, az utóbbi bruttó 3 forinttal. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kutak érvényesítik is pontosan ezeket az áremeléseket, különösen, hogy hétfőn már visszájára fordultak a kedvezőtlen világpiaci folyamatok, például a Brent hordónkénti ára visszatért a 70 dolláros szint alá, és a forint is erősödött a dollárral szemben.

Az üzemanyagok árát monitorozó portál azt is közölte, hogy hétfőn mik voltak az átlagárak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 586 forint/liter

Gázolaj: 589 forint/liter

Nem térnek vissza a 600 forintos üzemanyagárak

A keddi várható emelés ellenére tehát úgy néz ki, azért a 600 forintos üzemanyagár nem fog visszatérni. Az olajárak múlt heti emelkedése után várhatóan az OPEC folytatja kvótaemelését, ami újabb hordók megjelenését eredményezheti a világpiacon, miközben a kereslet hagyományos északi féltekés csúcsát jelentő nyári hónapoknak is vége. Így a nyersanyag ára tovább csökkenhet a következő időszakban.

Jelentős túlkínálatra számít az olajpiacon az év vége felé a Nemzetközi Energiaügynökség. A kínálatot ugyanis nemcsak az olajkartell országai bővítik jelentősen, de Észak- és Dél-Amerikában is egyre többet hoznak a felszínre a fekete aranyból. Mindeközben a kereslet növekedése ezzel nem tart lépést. Az orosz olaj ellen belengetett legújabb amerikai szankciók vagy az iráni olaj világpiacra jutását akadályozó hatékonyabb lépések ugyanakkor megváltoztathatják a piaci egyensúlyt.