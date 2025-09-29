Deviza
EUR/HUF390.78 -0.2% USD/HUF333.33 -0.37% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.52 -0.23% RON/HUF76.94 -0.2% CZK/HUF16.07 -0.25% EUR/HUF390.78 -0.2% USD/HUF333.33 -0.37% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.21% PLN/HUF91.52 -0.23% RON/HUF76.94 -0.2% CZK/HUF16.07 -0.25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,281.67 +0.07% MTELEKOM1,818 +0.22% MOL2,734 -0.22% OTP29,090 0% RICHTER9,810 +0.41% OPUS540 -0.19% ANY7,360 +1.9% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,253.75 +0.21% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,172.48 +0.22% BUX99,281.67 +0.07% MTELEKOM1,818 +0.22% MOL2,734 -0.22% OTP29,090 0% RICHTER9,810 +0.41% OPUS540 -0.19% ANY7,360 +1.9% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,253.75 +0.21% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,172.48 +0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
benzinár
üzemanyag
gázolajár

Kihirdették a döntést az üzemanyagról: teljes drágulás lép életbe keddtől Magyarországon – ezek az új literenkénti árak

A nagykereskedelmi árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább nőnek. Az üzemanyagok drágulásának azonban hamarosan vége szakadhat.
K. B. G.
2025.09.29, 10:34
Frissítve: 2025.09.29, 11:19

A múlt héten az európai üzemanyagárak szempontjából kulcsfontosságú Brent kőolajfajta drágult, és a dollár forinttal szembeni árfolyama is emelkedett, így nem jelenthet nagy meglepetést, hogy a hazai benzinkutakon is áremelkedésre lehet számítani.

MOL, tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag kiskereskedelem
Fotó: Székelyhidi Balázs

A Holtankoljak információi szerint az üzemanyagok nagykereskedelmi ára keddtől mind a benzin, mind a gázolaj esetében tovább emelkedik, az előbbi literenként bruttó 2, az utóbbi bruttó 3 forinttal. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kutak érvényesítik is pontosan ezeket az áremeléseket, különösen, hogy hétfőn már visszájára fordultak a kedvezőtlen világpiaci folyamatok, például a Brent hordónkénti ára visszatért a 70 dolláros szint alá, és a forint is erősödött a dollárral szemben.

Az üzemanyagok árát monitorozó portál azt is közölte, hogy hétfőn mik voltak az átlagárak a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 586 forint/liter
  • Gázolaj: 589 forint/liter 

Nem térnek vissza a 600 forintos üzemanyagárak

A keddi várható emelés ellenére tehát úgy néz ki, azért a 600 forintos üzemanyagár nem fog visszatérni. Az olajárak múlt heti emelkedése után várhatóan az OPEC folytatja kvótaemelését, ami újabb hordók megjelenését eredményezheti a világpiacon, miközben a kereslet hagyományos északi féltekés csúcsát jelentő nyári hónapoknak is vége. Így a nyersanyag ára tovább csökkenhet a következő időszakban. 

Jelentős túlkínálatra számít az olajpiacon az év vége felé a Nemzetközi Energiaügynökség. A kínálatot ugyanis nemcsak az olajkartell országai bővítik jelentősen, de Észak- és Dél-Amerikában is egyre többet hoznak a felszínre a fekete aranyból. Mindeközben a kereslet növekedése ezzel nem tart lépést. Az orosz olaj ellen belengetett legújabb amerikai szankciók vagy az iráni olaj világpiacra jutását akadályozó hatékonyabb lépések ugyanakkor megváltoztathatják a piaci egyensúlyt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu