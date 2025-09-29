Eddig nem hallott részleteket árultak el Paks II.-ről – van egy óriási kihívás, a bankok már figyelnek

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői. Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját a Zöldenergia egy zöld bolygóért című panelbeszélgetésben kérdezték, elsőként a felépítendő két paksi atomblokk szerepéről a magyarországi kibocsátáscsökkentésben.
A világon talán az Európai Unió környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentési szabályai a legszigorúbbak, és szerintem ez így is van jól
– mondta Jákli Gergely. Azonban, mint rámutatott, a megvalósítás gyakorlatát nézve bonyolultabb a helyzet. „Én egy atomerőmű építéséért felelek, és azt látom, hogy a folyamat
igényel.” Ez és a különböző követelményeknek való megfelelés hatalmas kihívás a projekt menedzselése szempontjából.
Mit tehetünk a kisebb karbonkibocsátásért? Magyarország kis ország, nincsenek például saját energiahordozói vagy (az importot segítő) tengerpartjai. De vannak tudósai, partnerségei, a projekt felelősei együttműködnek a szabályozó hatóságokkal, ami összességében gördülékeny és felelősségteljes folyamatokat eredményez.
Az atomerőmű építése során meg kell találnunk az egyensúlyt a jogi elvárások, a fenntarthatóság és az építkezés felgyorsítása között
– közölte Jákli Gergely. E téren nagy lehetőséget kínál az atomerőmű-építési tapasztalatok megosztása is.
Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a pénzintézet hozzáállása az atomiparhoz – válaszolt Jákli Gergely arra a kérdésere, hogy tapasztalatai szerint hogyan jut forráshoz a nukleáris szektor. Úgy látja, hogy a zöldátmenet segített abban, hogy a finanszírozás érdeklődése a megújulók mellett ráterelődjön az atomerőművekre is. „A bankok már figyelik, hogy mit csinálunk. A legnagyobbak, például a Goldman Sachs, vagy a JPMorgan, de még az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket készít a nukleáris szektornak” – emlékeztetett.
Azonban, bár a bankok keresik lehetőségeiket, a probléma fennmaradt: ki viseli a kockázatot? Itt pedig kettéválik a kérdés: míg ugyanis a már működő atomerőművek üzemeltetésének feltételei ismertek, elemezhetők, így adottak a finanszírozásuk benchmarkjai is, ezek az atomerőművek építésére vonatkozóan hiányoznak. Nem is zajlik túl sok, egymáshoz hasonló atomerőmű építése sem.
Például a Paks II. atomerőmű miatt – amely az egyik legfejlettebb technológiát fogja képviselni – hiába kérdezem a tapasztalataikról azokat a francia, finn vagy szlovák beruházókat, akik több éve indították a projektjeiket, mert egyikük sem gyűjtött e téren olyan szakmai ismereteket, amelyeket megoszthatna velünk
– magyarázta Jákli Gergely. Azt gondolja, hogy a bankszektor akkor érdeklődik majd erősebben az atomerőművek építésének finanszírozása iránt, ha azok költségei jobban benchmarkolhatók, a kockázataik pedig jobban kezelhetők. Itt a beruházás folyamata melletti elkötelezettségre van szükség.
