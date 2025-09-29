Eddig nem hallott részleteket árultak el Paks II.-ről – van egy óriási kihívás, a bankok már figyelnek

A Paks II. beruházás eddigi tapasztalataira is kíváncsiak voltak a Moszkvában rendezett Atomenergetikai Világhét résztvevői. Jákli Gergelyt, a Paks II. Zrt. vezérigazgatóját a Zöldenergia egy zöld bolygóért című panelbeszélgetésben kérdezték, elsőként a felépítendő két paksi atomblokk szerepéről a magyarországi kibocsátáscsökkentésben.

A paksi projektre jelentős szerep jut Magyarország károsanyag-kibocsátásának csökkentésében / Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A paksi projekt felgyorsításakor az egyensúlyt is meg kell találni

A világon talán az Európai Unió környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentési szabályai a legszigorúbbak, és szerintem ez így is van jól

– mondta Jákli Gergely. Azonban, mint rámutatott, a megvalósítás gyakorlatát nézve bonyolultabb a helyzet. „Én egy atomerőmű építéséért felelek, és azt látom, hogy a folyamat

több adminisztrációt,

több papírmunkát

és több időt

igényel.” Ez és a különböző követelményeknek való megfelelés hatalmas kihívás a projekt menedzselése szempontjából.

Mit tehetünk a kisebb karbonkibocsátásért? Magyarország kis ország, nincsenek például saját energiahordozói vagy (az importot segítő) tengerpartjai. De vannak tudósai, partnerségei, a projekt felelősei együttműködnek a szabályozó hatóságokkal, ami összességében gördülékeny és felelősségteljes folyamatokat eredményez.

Az atomerőmű építése során meg kell találnunk az egyensúlyt a jogi elvárások, a fenntarthatóság és az építkezés felgyorsítása között

– közölte Jákli Gergely. E téren nagy lehetőséget kínál az atomerőmű-építési tapasztalatok megosztása is.

Kezelhetővé kell tenni az épülő atomerőművek kockázatait

Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a pénzintézet hozzáállása az atomiparhoz – válaszolt Jákli Gergely arra a kérdésere, hogy tapasztalatai szerint hogyan jut forráshoz a nukleáris szektor. Úgy látja, hogy a zöldátmenet segített abban, hogy a finanszírozás érdeklődése a megújulók mellett ráterelődjön az atomerőművekre is. „A bankok már figyelik, hogy mit csinálunk. A legnagyobbak, például a Goldman Sachs, vagy a JPMorgan, de még az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket készít a nukleáris szektornak” – emlékeztetett.