Élő egyenes adásban szólta el magát: nagy nyugdíjreform jöhet Magyarországon, de nem kell elmondani a választások előtt – "Először nyerjük meg"

Simonovics András közgazdász az ATV-ben nyilatkozott a Tisza Párt reformjavaslatairól. A beszélgetés elején még azt mondta, nem a Tisza Párt tanácsadója, a végén azonban elszólta magát és elismerte, hogy az ő szimpatizánsuk – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Simonovics András közgazdász szoros kapcsolatban állhat Magyar Péter Tisza Pártjával / Fotó: Marton Monus / REUTERS

Költségvetési Hivatalra vagy Tanácsra gondolt a szakember?

A lap érdekes adaléknak tartja azt is, hogy hogy az interjúban arról is panaszkodik Simonovics, hogy 2008 és 2010 között létezett a Költségvetési Hivatalnak egy szaktitkársága, ahol nagyszerű szakemberek dolgoztak akik minden javaslatot beáraztak, minősítettek, ezért szüntette meg Orbán Viktor. Simonovics kritikája azonban az Ellenpont szerzője szerint zavaros és megalapozatlan.

Költségvetési Hivatal ugyanis sosem létezett, így szaktitkársága sem volt, ellenben létezett Költségvetési Tanács, amely létezik ma is.

Ennek a titkársága 2010-ben valóban megszűnt, mivel kétéves fennállása alatt kis híján csődbe jutott az ország a tanácsaik mellett, viszont közel 1 milliárd forintba került a 40 fős titkárság (akkori áron), ezért a Fidesz azt megszüntette. Maga a Tanács viszont jelenleg is azonos jogkörrel tevékenykedik.

Nyugdíjreform jöhet a választások után?

Simonovics egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a "megmerevített" nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel.

"Véleményem szerint is hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedést minél előbb fel kellene számolni" — írta publicisztikájában Simonovics. Majd hozzáteszi azt is, a 13. havi nyugdíjat "egységesítené", vagyis az átlagnyugdíj ötletét vázolta fel.

Simonovics most szerdán az ATV-ben is is felhozta a Nők40 megszüntetését és egyértelműen utalt arra, hogy a Tisza Párt kifarolhatott a férfiaknak ígért hasonló intézkedésből. De a leglényegesebb része az volt a szűk tíz perces interjúnak, amikor a nyugdíjreformról beszélt. A Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy

lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Először nyerjük meg a választásokat – fogalmazott. A riporter ekkor kérdezett vissza, hogy ezek szerint Tisza-szimpatizáns-e, mire a közgazdász elismerte, hogy igen.