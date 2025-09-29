A Richterről szólhat a hétfői tőzsdenap: hatalmas hírrel rukkolt elő már kora reggel a vállalat - erre érdemes lesz figyelni, azonnal ugrik is a részvény

A geopolitikai félelmek fokozódása mellett a más devizában eredményt termelő blue chipek számára túlzottan erős forint is hozzájárul ahhoz, hogy a BUX tartósan beásta magát a 100 ezer pontos lélektani határ alá az elmúlt hetekben, a pénteki kereskedés azonban már mintha egy kis optimizmust hozott volna a piacra, az OTP például felverekedte már magát 29 ezer forint felé. A hétfői nyitás erősre sikeredett a BÉT-en, a BUX 0,6 százalékkal 99 776 pontig emelkedett az első percekben.
A hétfői kereskedésben hatalmast figyelmet kaphat a Richter részvénye, amely az elmúlt hetekben nem mutatott nagy lendületet. A vállalat hétfő kora reggel jelentette be, hogy első bioszimiláris készítménye megkapta az amerikai felügyelet, az FDA engedélyét, ez pedig hatalmas mérföldkő a vállalat életében.
A Richter részvénye 1 százalékos pluszban, 9875 forinton nyitott a bejelentést követően.
Az OTP 0,2 százalékkal 29 120 forintig, a Mol 0,9 százalékkal 2764 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékkal 1824 forintig emelkedett az első percekben.
A nyugat-európai piacok zöldben rajtoltak, a német DAX 0,5, a francia CAC 0,2, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,5 százalékos nyerőben kezdte a napot. Az amerikai tőzsde a határidős opciók alapján pluszban nyithat majd, a nagy indexek 0,4–0,5 százalék közötti zöld rajtot valószínűsítenek.
A forint ezúttal sem kezdte gyengén a hetet, a dollárral szemben már 0,3 százalékos volt a napon belüli plusz a tőzsdenyitás előtt egy órával is, 333,1 környékén kereste az irányt a zöldhasú. Az euróval szemben minimális a plusz, 390,5-en áll a jegyzés kilenc órakor.
