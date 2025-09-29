Deviza
EUR/HUF390.47 -0.27% USD/HUF332.89 -0.5% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF418.24 -0.29% PLN/HUF91.51 -0.24% RON/HUF76.88 -0.28% CZK/HUF16.07 -0.3%
BUX99,621.46 +0.42% MTELEKOM1,820 +0.33% MOL2,768 +1.01% OTP29,100 +0.03% RICHTER9,835 +0.66% OPUS548 +1.28% ANY7,220 0% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,000 +1.8% BUMIX9,244.92 +0.11% CETOP3,466.87 +1.09% CETOP NTR2,176.57 +0.41%
A Richterről szólhat a hétfői tőzsdenap: hatalmas hírrel rukkolt elő már kora reggel a vállalat - erre érdemes lesz figyelni, azonnal ugrik is a részvény

A hazai gyógyszeripari hatalmas előrelépést jelentett be, Amerikából érkeztek kiváló hírek. A Richter bomba bejelentése felrázhatja a BÉT-et.
Mészáros Gergő
2025.09.29, 09:03
Frissítve: 2025.09.29, 09:13

A geopolitikai félelmek fokozódása mellett a más devizában eredményt termelő blue chipek számára túlzottan erős forint is hozzájárul ahhoz, hogy a BUX tartósan beásta magát a 100 ezer pontos lélektani határ alá az elmúlt hetekben, a pénteki kereskedés azonban már mintha egy kis optimizmust hozott volna a piacra, az OTP például felverekedte már magát 29 ezer forint felé. A hétfői nyitás erősre sikeredett a BÉT-en, a BUX 0,6 százalékkal 99 776 pontig emelkedett az első percekben.

240619_bet_002_VZ , BÉT, Budapesti Értéktőzsde
Nagyot ralizott a pénteki zárásban a BÉT, de ez egyelőre kevés / Fotó: Vémi Zoltán

Nagyot ralizott a pénteki zárásban a BÉT, a fókusz a Richteren a hét elején

A hétfői kereskedésben hatalmast figyelmet kaphat a Richter részvénye, amely az elmúlt hetekben nem mutatott nagy lendületet. A vállalat hétfő kora reggel jelentette be, hogy első bioszimiláris készítménye megkapta az amerikai felügyelet, az FDA engedélyét, ez pedig hatalmas mérföldkő a vállalat életében. 

A Richter részvénye 1 százalékos pluszban, 9875 forinton nyitott a bejelentést követően. 

Az OTP 0,2 százalékkal 29 120 forintig, a Mol 0,9 százalékkal 2764 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékkal 1824 forintig emelkedett az első percekben.

A nyugat-európai piacok zöldben rajtoltak, a német DAX 0,5, a francia CAC 0,2, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,5 százalékos nyerőben kezdte a napot. Az amerikai tőzsde a határidős opciók alapján pluszban nyithat majd, a nagy indexek 0,4–0,5 százalék közötti zöld rajtot valószínűsítenek. 

A forint ezúttal sem kezdte gyengén a hetet, a dollárral szemben már 0,3 százalékos volt a napon belüli plusz a tőzsdenyitás előtt egy órával is, 333,1 környékén kereste az irányt a zöldhasú. Az euróval szemben minimális a plusz, 390,5-en áll a jegyzés kilenc órakor.

