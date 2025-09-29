A Richterről szólhat a hétfői tőzsdenap: hatalmas hírrel rukkolt elő már kora reggel a vállalat - erre érdemes lesz figyelni, azonnal ugrik is a részvény

A geopolitikai félelmek fokozódása mellett a más devizában eredményt termelő blue chipek számára túlzottan erős forint is hozzájárul ahhoz, hogy a BUX tartósan beásta magát a 100 ezer pontos lélektani határ alá az elmúlt hetekben, a pénteki kereskedés azonban már mintha egy kis optimizmust hozott volna a piacra, az OTP például felverekedte már magát 29 ezer forint felé. A hétfői nyitás erősre sikeredett a BÉT-en, a BUX 0,6 százalékkal 99 776 pontig emelkedett az első percekben.

Nagyot ralizott a pénteki zárásban a BÉT, de ez egyelőre kevés / Fotó: Vémi Zoltán

Nagyot ralizott a pénteki zárásban a BÉT, a fókusz a Richteren a hét elején

A hétfői kereskedésben hatalmast figyelmet kaphat a Richter részvénye, amely az elmúlt hetekben nem mutatott nagy lendületet. A vállalat hétfő kora reggel jelentette be, hogy első bioszimiláris készítménye megkapta az amerikai felügyelet, az FDA engedélyét, ez pedig hatalmas mérföldkő a vállalat életében.