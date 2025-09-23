Itt a Tisza Párt sokkoló nyugdíjasprogramja – egyre meredekebb a történet, a szépkorúak és a cégvezetők sem örülhetnek

Magyar Péter és Kármán András a Facebookon tartott sajtótájékoztatót, ahol a Tisza Párt nyugdíjasprogramját mutatták be – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter szerint 2010-ben sokkal jobb volt a nyugdíjasok helyzete Magyarországon, mint ma. Magyar Péter arról beszélt, hogy ők 100-200 ezer forintnyi Szép-kártyát adnának azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek nem túl magas a nyugdíja. A minimálnyugdíjról is beszélt a Tisza-elnök, de azt is ígéri, hogy a nyugdíjjárulékot is megduplázzák.

Magyar Péter: kemény időszak jönne a nyugdíjasoknak, ha hatalomra kerül / Fotó: AFP

Korábban a Tisza vezetője egyértelművé tette, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölnék. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita.

Magyar Péter ősellenségnek tekinti a nyugdíjasokat – ez derült ki összességében az elmúlt hónapokban.

Egekbe emelkedne a rezsi

Nemcsak a 13. havi nyugdíjtól kellene elbúcsúzzanak az idősek, hanem a számukra kiemelten fontos rezsicsökkentéstől is. Brüsszeli nyomásra ugyanis ezt is megszüntetnék.

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter kolléganője tavaly szeptember 23-án az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését.

A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.

Nem baj, ha meghalnak a nyugdíjasok

Egészen elképesztő, a magyar közéletben szokatlan végletekig elmerészkedik az ellenzéki vezető és csapata. Korábban a közösségi média egyik leghíresebb ellenzéki mémcsoportjában posztolt egy képet az egyik tag, amelyen az látszik, hogy a ChatGPT segítségével kiszámolta, hogy a választásokig mennyi nyugdíjas fog meghalni Magyarországon. Mindez a posztoló szerint Magyar Péter pártjának esélyeit növeli.