Itt a Tisza Párt sokkoló nyugdíjasprogramja – egyre meredekebb a történet, a szépkorúak és a cégvezetők sem örülhetnek

Magyar Péter és Kármán András a Facebookon tartott sajtótájékoztatót, ahol a Tisza Párt nyugdíjasprogramját mutatták be – írja a Magyar Nemzet.
Magyar Péter szerint 2010-ben sokkal jobb volt a nyugdíjasok helyzete Magyarországon, mint ma. Magyar Péter arról beszélt, hogy ők 100-200 ezer forintnyi Szép-kártyát adnának azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek nem túl magas a nyugdíja. A minimálnyugdíjról is beszélt a Tisza-elnök, de azt is ígéri, hogy a nyugdíjjárulékot is megduplázzák.
Korábban a Tisza vezetője egyértelművé tette, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölnék. Erről beszélt például a párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita.
Magyar Péter ősellenségnek tekinti a nyugdíjasokat – ez derült ki összességében az elmúlt hónapokban.
Nemcsak a 13. havi nyugdíjtól kellene elbúcsúzzanak az idősek, hanem a számukra kiemelten fontos rezsicsökkentéstől is. Brüsszeli nyomásra ugyanis ezt is megszüntetnék.
Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter kolléganője tavaly szeptember 23-án az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését.
A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.
Egészen elképesztő, a magyar közéletben szokatlan végletekig elmerészkedik az ellenzéki vezető és csapata. Korábban a közösségi média egyik leghíresebb ellenzéki mémcsoportjában posztolt egy képet az egyik tag, amelyen az látszik, hogy a ChatGPT segítségével kiszámolta, hogy a választásokig mennyi nyugdíjas fog meghalni Magyarországon. Mindez a posztoló szerint Magyar Péter pártjának esélyeit növeli.
Raskó György, Magyar Péter pártjának szakértő-támogatója pedig egy tavaly őszi bejegyzésben a fideszes szavazókról azt írta: a
Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…
Érdemes azt is felidézni, hogy a Tisza Párt elnöke feltehetően a tavaly június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszélt arról, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók. Hangsúlyozta, meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy „vegyél magadnak újat”.
A progresszív szja mellett a társasági adót és a tőkejövedelmekből származó adó kulcsát is az egekig emelnék Magyar Péterék.
A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek.
Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is.
Magyarul,
a Tisza Párt a kisbefektetőket, lakossági megtakarítókat is jelentősen megadóztatná.
Idehaza ugyanis immár sok éve népszerű megtakarítási forma a lakossági állampapír, sokan havonta, néhány tízezer forint értékben vásárolják ezeket az értékpapírokat – Magyar Péterék megválasztása esetén tehát a kisbefektetők elbúcsúzhatnak a mostani, kamatadómentes befektetési lehetőségtől.
A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. Az azonban egyelőre nem világos, hogy mit értenek ezalatt. Sok más egyéb mellett akár a szobakiadásból származó bevétel is ilyen lehet. Ez szintén nagy változást jelentene, hiszen 2025-ben a magánszálláshelyek átalányadója szobánként vidéken 38 400 forint évente, míg Budapesten 150 ezer forint. Ezt negyedévente, egyenlő részletekben kell megfizetni. A Tisza Párt tehát valószínűleg ezt is megemelné, a feljebb említett sávos módon.
Amellett, hogy a mostani 9 százalékos társasági nyereségadót 25 százalékra emelnék, más módon is sújtanák a cégeket.
A Tisza Párt szerint Magyarország adóparadicsommá vált,
mindössze az alacsony társaságiadó-kulcs miatt választják a külföldi cégek hazánkat. Ugyanakkor Magyar Péterék szerint ha nem nyúlnak a társasági adóhoz, nem tudják megvalósítani kampányígéreteiket sem.
Ez azonban nem elég, mint kiderült, a Tisza újdonsült adópolitikai vezetője, Kármán András egy most kiszivárgott előadásban arról értekezett, hogy a vállalkozásoktól lehetne elcsatornázni jelentős pénzeket, ezekre ugyanis most szerinte túl sokat költ az állam. A Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná – minden valószínűség szerint jelentősen megnyirbálnák azt.
