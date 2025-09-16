Deviza
Zelenszkij nagy hírt kapott: indul az első amerikai fegyverszállítmány Ukrajnába, amit a NATO tagországai fizettek – Putyin válaszát várja a világ

Donald Trump megváltoztatta korábbi döntését. Hivatalba lépése óta először küld fegyver az Egyesült Államok Ukrajna számára.
VG
2025.09.16, 21:40
Frissítve: 2025.09.16, 21:54

Az Amerikai Egyesült Államok kedden jóváhagyta az első fegyvercsomagot Ukrajna számára Donald Trump januári hivatalba lépése óta. Ezzel Washington újraindítja a fegyverszállításokat Kijev számára.–

Volodimir Zelenszkij (b) fellélegezhet, Donald Trumo (j) belement, hogy Ukrajna amerikai fegyverekez jusson / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A Reuters hírügynökség szerint ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák, amelynek keretében a NATO tagállamainak pénzügyi támogatásával az Egyesült Államok készleteiből szállítanak fegyvereket Ukrajnának.

A fegyverszállításról már meg is született a döntés. Elbridge Colby védelmi miniszterhelyettes jóváhagyott két, egyenként 500 millió dollár értékű szállítmányt az új, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) nevű mechanizmus keretében. A transzatlanti együttműködés, amelynek célja Kijev támogatása 10 milliárd dollár értékű fegyverekkel, azt követően jött, hogy Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki Moszkva szomszédjára mért folyamatos támadásai miatt, annak ellenére, hogy ő a konfliktus tárgyalásos megoldására törekedett. A Lengyelország, majd Románia légterét megsértő orosz drónok miatt azonban már Trump is keményebb hangnemre váltott.

Újabb fegyverekhez juthat Ukrajna

A Trump-kormány januári hivatalba lépése óta csak olyan fegyvereket adott el Ukrajnának, amelyeket még elődje, Joe Biden engedélyezett.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy pontosan milyen fegyverek érkezhetnek Ukrajnába a mostani megállapodás keretében. A Reuters forrásai szerint azonba a listán szerepelnek légvédelmi rendszerek is, amelyekre Ukrajnának sürgősen szüksége van, tekintettel az orosz drón- és rakétatámadások számának erőteljes növekedésére.

A szakértők szerint Ukrajna igényei nem változtak az előző hónapokhoz képest, továbbra légvédelmi rendszerekre, elfogórakétákra és tüzérségi eszközökre van szüksége.

Moszkva kimondta, amitől mindenki tartott: a NATO háborúban áll Oroszországgal

A NATO gyakorlatilag már háborúban áll Oroszországgal – jelentette ki Dmitrij Peszkov hétfőn Moszkvában. A Kreml szóvivője ezzel reagált a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski kijelentésére, aki nemrég azt mondta: a katonai szövetség hivatalosan nem vesz részt az ukrajnai háborúban.

A Kreml álláspontja szerint a szövetség „de facto” résztvevővé vált az ukrajnai konfliktusban azzal, hogy katonai, pénzügyi és hírszerzési támogatást nyújt Kijevnek. Ez a retorika egybeesik azzal a törekvéssel, hogy Moszkva a nyugati országokat közvetlen háborús félként tüntesse fel, növelve a konfliktus súlyát és nemzetközi kockázatait.

