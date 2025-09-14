A Krímben csapott le az orosz flotta központjára Ukrajna, szerintük nagy kárt okoztak

Az ukrán haditengerészet a héten támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri Flotta kommunikációs központja ellen Szevasztopolban. Kijev szerint a létesítmény kulcsfontosságú volt az orosz flotta műveleteinek összehangolásában.
Az elmúlt években az ukrán hadsereg folyamatosan célba vette a krími orosz haditengerészeti létesítményeket, hogy megzavarja az oroszok katonai jelenlétét és képességeit a régióban. A hírről beszámoló Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni az estet, és azt sem tudni, hogy pontosan milyen károkkal járt a katonai akció.
Érdemes megemlíteni, hogy Ukrajna a héten nagyon aktív volt: hadserege dróntámadást intézett pénteken kora délután az Oroszország területén található szmolenszki atomerőmű ellen. Az orosz államai atomenergia-ipari vállalat tájékoztatása szerint az ukrán támadás nem befolyásolta az atomerőmű működését és biztonságát.
Az ukrán hadsereg nem először vette célba e létesítményt, augusztus 18-án drónnal támadta meg az atomerőművet. A létesítmény védelmi rendszere lelőtte az eszközt, a hatástalanításkor fellépő robbanás több ablakot betört. Akkor senki nem sérült meg, és az épületben sem keletkezett egyéb kár.
Dróntámadás érte a Balti-tenger legnagyobb olajkikötőjét, Primorszkot is, ahol egy tankerhajó kigyulladt. A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint a tüzet hamar eloltották, nem szivárog az olaj.
Belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán pilóta – lezuhant a MiG–29-es vadászgép
Újabb ukrán MIG–29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az ukrán légierő sorra veszti el vadászgépeit, köztük nemcsak az orosz gyártmányú gépeket, amelyeket az orosz légvédelem jól ismer, de a nyugati-amerikai harci gépeket is. Az okok között gyakran említik a karbantartás hiányát, illetve a kiképzés hiányosságait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.