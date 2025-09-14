A Krímben csapott le az orosz flotta központjára Ukrajna, szerintük nagy kárt okoztak

Az ukrán haditengerészet a héten támadást hajtott végre az orosz Fekete-tengeri Flotta kommunikációs központja ellen Szevasztopolban. Kijev szerint a létesítmény kulcsfontosságú volt az orosz flotta műveleteinek összehangolásában.

Az elmúlt években az ukrán hadsereg folyamatosan célba vette a krími orosz haditengerészeti létesítményeket, hogy megzavarja az oroszok katonai jelenlétét és képességeit a régióban. A hírről beszámoló Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni az estet, és azt sem tudni, hogy pontosan milyen károkkal járt a katonai akció.

Érdemes megemlíteni, hogy Ukrajna a héten nagyon aktív volt: hadserege dróntámadást intézett pénteken kora délután az Oroszország területén található szmolenszki atomerőmű ellen. Az orosz államai atomenergia-ipari vállalat tájékoztatása szerint az ukrán támadás nem befolyásolta az atomerőmű működését és biztonságát.

Az ukrán hadsereg nem először vette célba e létesítményt, augusztus 18-án drónnal támadta meg az atomerőművet. A létesítmény védelmi rendszere lelőtte az eszközt, a hatástalanításkor fellépő robbanás több ablakot betört. Akkor senki nem sérült meg, és az épületben sem keletkezett egyéb kár.

Dróntámadás érte a Balti-tenger legnagyobb olajkikötőjét, Primorszkot is, ahol egy tankerhajó kigyulladt. A régió kormányzója, Alekszandr Drozdenko szerint a tüzet hamar eloltották, nem szivárog az olaj.