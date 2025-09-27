Háború minden áron: felfoghatatlan mennyiségű pénzt öntene Ukrajnába az Európai Unió

Az Európai Bizottság az Európai Unió által szankcionált orosz pénzeszközöket akarja felhasználni egy új, 140 milliárd eurós hitel finanszírozására Ukrajnának, derül ki a Politico birtokába került feljegyzésből. A terv Brüsszelnek megoldást kínálna a háború kezdete óta az egyik legnehezebb problémára: lefoglalhatná az orosz eszközök által generált kamatokat, de magát a mögöttes készpénzt nem, ami jelentős változást hozna Ukrajna önvédelmi és újjáépítési képességében.

Ursula von der Leyen teljes mellszélességgel kiáll az ukrán háború mellett, semmi sem akadály, ha Ukrajna támogatásáról van szó / Fotó: Middle East Images via AFP

A bizottság a pénteki európai uniós nagyköveti találkozó előtt köröztette a jegyzéket, ahol lefektetik az európai vezetők jövő szerdai koppenhágai találkozójának alapjait.

Az EU fővárosaiban egyre nagyobb a frusztráció az úgynevezett jóvátételi kölcsönnel kapcsolatos részletek hiánya miatt, amelyet Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke először az Európai Unió helyzetéről szóló szeptember 10-i beszédében említett.

Az orosz eszközök nagy részét a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi vállalat birtokolja, és nyugati államkötvényekbe fektetik, amelyek már készpénzzé váltak. A készpénz az Európai Központi Banknál vezetett betéti számlán van.

A dokumentum szerint az EU-nak kellene átirányítania a készpénzt Ukrajnába, és „egyedi, 0 százalékos kamatozású adósságszerződést kötnie az Euroclearrel”.

Az Euroclear 185 milliárd euró értékű, az orosz eszközökhöz kapcsolódó készpénztartalékkal rendelkezik, amelynek egy része egy korábban Ukrajnának nyújtott G7-hitel visszafizetésére szolgál. A fennmaradó 140 milliárd eurót részletekben fizetik ki Ukrajnának, és „védelmi együttműködésre”, valamint Kijev szokásos költségvetési szükségleteinek támogatására fordítják.

Az ügyben alig két napja igazi pálfordulást mutatott fel Németország. A német kormány immár nyitott az Európai Bizottság tervére, amely akár 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont szabadítana fel Ukrajna támogatására. A lépés Washington bizonytalan elkötelezettsége mellett új európai finanszírozási pillért teremthet.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Ukrajna 2024 és 2027 között akár 50 milliárd euró uniós támogatásban részesülhet. Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz negyedik kifizetését, amely több mint 3,2 milliárd eurót biztosít Kijevnek a gazdasági stabilitás és reformok támogatására.