Újabb ezermilliárdot vágott Ukrajnához Brüsszel: vödörrel öntik az uniós pénzt a feneketlen gödörbe

Ukrajna 2024 és 2027 között akár 50 milliárd euró uniós támogatásban részesülhet. Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz negyedik kifizetését, amely több mint 3,2 milliárd eurót biztosít Kijevnek a gazdasági stabilitás és reformok támogatására.
VG
2025.08.08., 17:43
Fotó: Shutterstock

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a negyedik rendszeres kifizetést az Ukrajna-eszköz programjából, amelynek keretében Ukrajna több mint 3,2 milliárd eurós – közel 1300 milliárd forintos – támogatáshoz jut. A pénzügyi csomag fő célja Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megerősítése és a közszolgáltatások zavartalan működésének támogatása.

orosz-ukrán háború Európai Unió, EU, költségvetés Ukrajna agrártámogatás, magyar gazdák
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajna-eszköz negyedik kifizetését, amely több mint 3,2 milliárd eurót biztosít Kijevnek a gazdasági stabilitás és reformok támogatására / Fotó: Shutterstock

A kifizetések szorosan kapcsolódnak az Ukrajna-tervhez, amely a helyreállítás, újjáépítés és modernizáció stratégiáját fogalmazza meg az elkövetkező négy évre, miközben az ország uniós csatlakozási céljaihoz igazított reformok ütemtervét is tartalmazza.

Az Európai Unió nem fogja vissza az ukrán pénzszórást

Az Ukrajna-eszköz 2024. március 1-jén lépett életbe, és összesen akár 50 milliárd euró stabil finanszírozást kínál 2024 és 2027 között. Ebből mintegy 32 milliárd euró támogatja az Ukrajna-tervben rögzített reformokat és beruházásokat, melyek kifizetése a kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kötött.

Az eddigi támogatások között hatmilliárd euró hídfinanszírozás, 1,89 milliárd euró előfinanszírozás, valamint három részletben közel 4,2; 4,1 és 3,5 milliárd euró szerepel. A bizottság 2025. június 6-án benyújtott ukrán kifizetési kérelmének értékelése után a tanács megállapította, hogy Ukrajna megfelelt számos, az Ukrajna-tervben lefektetett reformkövetelménynek. Ezek között szerepelnek a közszolgálati reformok, az állami vagyonkezelés, az emberi tőke fejlesztése, az önkormányzati és regionális politika, a zöld átmenet, a digitális és mezőgazdasági élelmiszeripari szektor, valamint a kritikus nyersanyagok kezelése.

Ez a jelentős uniós támogatás állítólag megerősíti Ukrajna helyzetét, és hozzájárul az ország gyorsabb gazdasági felzárkózásához és az uniós integráció megvalósításához – igaz, az uniós adófizetők pénzéből és az európai állampolgárok kárára.

Különös véletlen: kié valójában az ukrán termőföld? Ez lehet a válasz, miért veszik el az uniós pénzeket a gazdáktól

Terítékre került a közös agrárpolitika reformja Brüsszelben, miközben Ukrajna továbbra is rengeteg pénzt kap. A területalapú támogatások csökkentése révén felszabadított pénzt költhetik Kijev támogatására.

 

